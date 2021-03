Les PDG de Facebook, Google et Twitter sont à nouveau sur le point de se réunir pour une nouvelle série d’audiences du Congrès devant le Sénat aux États-Unis – cette fois pour discuter, débattre et répondre à des points importants sur la question de savoir si l’article 230, une loi qui donne aux entreprises technologiques le bénéfice de se faire appeler un intermédiaire (et donc exonéré de toute responsabilité légale en cas de publication des utilisateurs sur leurs plateformes), devrait être totalement abrogé. Avant l’audience, les PDG ont soumis leurs déclarations liminaires, soulignant clairement ce que les législateurs peuvent attendre des chefs du monde de la technologie lors de la prochaine audience.

L’hypothèse juridique de Zuckerberg

Parmi les plus notables avant l’audience figure Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook, qui a donné un aperçu complet de ce qu’il pense être la voie idéale au lieu d’annuler la section 230. En menant l’explication, Zuckerberg a mis en évidence tout le soi. les mesures réglementaires prises aujourd’hui par Facebook – y compris ses récents efforts en matière de rapport de transparence, le comité de surveillance, tous ses efforts de vérification des faits sur des sujets sensibles tels que Covid-19 et les campagnes de désinformation électorale, et enfin, souligner tous les efforts de Facebook pour protéger les cas d’utilisation sensibles pour les utilisateurs, comme sa classification des individus et des groupes dangereux, l’identification des récidivistes, etc.

Au lieu de bénéficier de l’immunité, les plateformes devraient être tenues de démontrer qu’elles disposent de systèmes pour identifier les contenus illicites et les supprimer. Les plates-formes ne devraient pas être tenues pour responsables si un élément de contenu particulier échappe à sa détection – ce serait peu pratique pour les plates-formes avec des milliards de messages par jour.

Dans la dernière partie de la déclaration de Zuckerberg, il souligne le rôle important que la section 230 a joué pour aider l’industrie technologique américaine à s’épanouir et devenir les leaders mondiaux que sont aujourd’hui des entreprises telles que Google, Twitter et Facebook. Déclarant que les arguments autour des changements exigés par l’article 230 sont futiles, Zuckerberg déclare: «Le Congrès devrait envisager de subordonner la protection de la responsabilité intermédiaire des plates-formes pour certains types de contenu illégal à la capacité des entreprises à respecter les meilleures pratiques pour lutter contre la diffusion de ce contenu. Au lieu de bénéficier de l’immunité, les plateformes devraient être tenues de démontrer qu’elles disposent de systèmes pour identifier les contenus illicites et les supprimer. Les plates-formes ne devraient pas être tenues pour responsables si un élément de contenu particulier échappe à sa détection – ce qui ne serait pas pratique pour les plates-formes avec des milliards de messages par jour – mais elles devraient être tenues de disposer de systèmes adéquats pour lutter contre les contenus illicites. Les définitions d’un système adéquat pourraient être proportionnelles à la taille de la plate-forme et fixées par un tiers. Cet organisme devrait veiller à ce que les pratiques soient équitables et claires à comprendre et à mettre en œuvre pour les entreprises, et à ce que les meilleures pratiques n’incluent pas des questions indépendantes telles que le cryptage ou les changements de confidentialité qui méritent un débat approfondi à part entière. «

Zuckerberg a ajouté: «Le Congrès devrait agir pour apporter plus de transparence, de responsabilité et de surveillance aux processus par lesquels les entreprises élaborent et appliquent leurs règles sur le contenu qui est nuisible mais légal. Bien que cette approche ne fournisse pas de réponse claire pour déterminer où tracer la ligne sur des questions difficiles de contenu préjudiciable, elle améliorerait la confiance et la responsabilité des systèmes et répondrait aux préoccupations concernant l’opacité des processus et de la prise de décision au sein des entreprises.

Twitter et Google font écho aux pensées

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, était moins expressif quant à la voie que prend la Section 230. Au lieu de cela, il a choisi de se concentrer sur les actions que Twitter a déjà prises pour réfléchir à la responsabilité et à l’autorégulation, notamment en offrant un choix algorithmique aux utilisateurs pour décider de la quantité de leurs données qu’ils peuvent transmettre à l’entreprise. Il a également souligné l’importance de projets tels que Birdwatch, qui rassemblent une communauté de gardiens apparents dans leur quête pour assumer la responsabilité de leur propre contenu. Enfin, il décrit également l’investissement de Twitter dans Bluesky, qui travaille actuellement à la construction d’un modèle décentralisé pour les médias sociaux, tout en établissant un modèle commercial fonctionnel et rentable.

Les plates-formes filtreraient excessivement le contenu ou ne seraient pas du tout capables de filtrer le contenu. Dans la lutte contre la désinformation, l’article 230 permet aux entreprises de prendre des mesures décisives contre la désinformation préjudiciable et de suivre les mauvais acteurs qui travaillent dur pour contourner leurs politiques.

Il est intéressant de noter que Pichai a choisi l’un des sujets récents les plus controversés de Google à élucider dans ses efforts pour expliquer pourquoi le maintien de la section 230 est absolument essentiel – le journalisme et la relation de Google avec les médias d’information. Certains des chiffres évoqués par Pichai comprenaient plus de 24 milliards de clics sur des articles via Google Search and News, 1 milliard de dollars investis dans News Showcase pour que certains partenaires médias gagnent sur trois ans (essentiellement en ouvrant une course de rat avec ce qui n’est vraiment pas un argent massif pour la société), un partenariat avec plus de 500 publications dans le monde et de toutes les échelles, plus de numéros à l’appui des publications d’information locales et des vérificateurs de faits, etc. Tout cela, a dit Pichai, n’aurait pas été possible sans la liberté de réglementation que la section 230 permet.

Il a conclu en disant: «Sans l’article 230, les plates-formes filtreraient excessivement le contenu ou ne seraient pas en mesure de filtrer le contenu du tout. Dans la lutte contre la désinformation, l’article 230 permet aux entreprises de prendre des mesures décisives contre la désinformation préjudiciable et de suivre les mauvais acteurs qui travaillent dur pour contourner leurs politiques. » En substance, le clairon d’avertissement que Pichai a lancé indiquait que la suppression de l’article 230 pour forcer les majors de la technologie à assumer une plus grande responsabilité pourrait, en fait, exploser face aux avocats.

Plus d’action chaude interviendra une fois l’audience commencée, qui devrait commencer à 21h30 plus tard ce soir, le 25 mars.