Les directeurs généraux de Facebook Inc et Twitter Inc sont en pourparlers avec les législateurs de la Chambre des représentants pour témoigner lors d’une audience dès le mois prochain, a rapporté Politico https://politi.co/2Zcuwf8 vendredi, citant des personnes familières avec les plans.

L’objectif exact de l’audience n’est pas encore clair, selon le rapport.

Facebook a discuté de la possibilité de rendre son directeur général, Mark Zuckerberg, disponible pour comparaître devant le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre, a ajouté le rapport, citant deux personnes. Twitter et son chef, Jack Dorsey, ont discuté de la même chose, a déclaré Politico, citant une personne.

Selon le rapport, l’apparition des PDG de Facebook et Twitter pourrait dépendre de leur témoignage aux côtés de Sundar Pichai, PDG de Google et de sa société mère, Alphabet Inc.

Une date ferme n’a pas encore été fixée pour l’audition, mais elle pourrait arriver dès mars, indique le rapport, citant des sources.

Facebook, Google et Twitter n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire de Reuters. Le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre a refusé de commenter.

Les trois chefs ont comparu à une audience du Comité sénatorial du commerce en octobre. Les législateurs républicains les ont interrogés sur leurs décisions de modération du contenu, tandis que les démocrates se sont principalement concentrés sur des actions insuffisantes contre la désinformation qui a interféré avec les élections.