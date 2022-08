Les PDG de Disney et Devon Energy offrent des perspectives optimistes à CNBC

Les PDG de deux holdings du Club se sont entretenus avec CNBC jeudi: Bob Chapek de Walt Disney Co. (DIS) et Rick Moncrief de Devon Energy (DVN). Voici ce que vous devez savoir : Les résultats du troisième trimestre du PDG de Disney, publiés mercredi soir, montrent une entreprise qui tourne à peu près à plein régime alors que son activité de parcs à thème très rentable est en plein essor et que le géant du divertissement investit dans la croissance de ses services de streaming. Chapek a déclaré à CNBC qu’il ne voyait aucun signe de ralentissement dans les parcs à thème de Disney, repoussant les inquiétudes de Wall Street selon lesquelles la demande refoulée accumulée pendant la pandémie pourrait s’affaiblir alors que l’inflation comprime les budgets des consommateurs dans l’ensemble. “Malgré toute la visibilité que nous avons sur l’avenir, nous ne constatons aucun ralentissement de notre demande. Nous en sommes vraiment très satisfaits. Je sais qu’il y a eu beaucoup d’inquiétudes quant à ce que cela signifierait avec les prix des voyages et de l’essence et prix des billets d’avion, mais nous ne constatons aucun ralentissement de notre demande, et nous pensons que cela est de bon augure. N’oubliez pas qu’avec le délai de livraison des voyages internationaux, nous n’avons même pas encore vu nos voyages internationaux rebondir. Les chiffres qui que nous publions en ce moment concernent en grande partie notre public national. [international travel] revient, je pense que cela va augmenter la demande dans notre pipeline et nous donner l’opportunité d’en tirer parti également.” Chapek a déclaré que Disney “n’avait pas l’intention” d’annoncer jeudi les prix, mais il a répété à plusieurs reprises que la société surveillait la fréquentation. Plus tôt cette année, Disney a augmenté les prix de base des laissez-passer de plusieurs jours. opèrent avec un couteau chirurgical ici, et nous sommes à un niveau de sophistication avec nos prix qui non seulement maximisent la valeur pour les actionnaires, mais nous permettent également d’offrir une valeur aux clients, quelle que soit la période de l’année à laquelle ils souhaitent venir », Chapek a déclaré, faisant probablement référence au système basé sur la date de Disney qui conduit à des prix des billets plus élevés les jours qui sont historiquement plus populaires.” Tout dépend du consommateur “, a ajouté Chapek plus tard, lorsque CNBC a demandé spécifiquement si une autre augmentation pourrait être en chantier. “Si la demande des consommateurs se maintient, nous agissons en conséquence. Si nous constatons un assouplissement, ce que nous ne pensons pas voir, nous pouvons également agir en conséquence. Nous sommes très flexibles.” Cependant, les prix des services de streaming de la société augmentent définitivement et un nouveau modèle financé par la publicité pour son offre phare Disney + sera déployé plus tard cette année. Disney en a fait l’annonce mercredi. À partir du 8 décembre aux États-Unis, un niveau de Disney + financé par la publicité coûtera 7,99 $ par mois, ce qui correspond actuellement au coût du service sans publicités. Disney + sans publicité coûtera 10,99 $ par mois, soit une augmentation de 38 %. Les hausses de prix – qui se produisent également à des ampleurs différentes à Hulu et ESPN + – surviennent alors que l’unité de streaming de Disney continue d’afficher d’importantes pertes trimestrielles alors qu’elle investit dans de nouveaux contenus. Ils devraient contribuer à atténuer l’impact de ces investissements sur les revenus de Disney, tout comme tout revenu supplémentaire généré par la publicité Disney+. Netflix, l’un des principaux concurrents de Disney en matière de streaming, se prépare également à lancer une version de son service financée par la publicité. Bien qu’il y ait des questions sur le succès de la première entreprise publicitaire de Netflix au début, Chapek a déclaré à CNBC qu’il était confiant dans cette décision pour Disney +. “Personne n’a l’expérience que nous faisons à cause de notre expérience Hulu”, a déclaré Chapek, faisant référence au fait que Hulu a depuis longtemps une version financée par la publicité avec une offre sans publicité; Hulu est rentable. Disney + et ESPN +, en revanche, perdent de l’argent. (Remarque : Disney est le propriétaire majoritaire de Hulu, tandis que la société mère de CNBC, Comcast (CMCSA), détient les 33 % restants). “Il suffit de regarder les revenus publicitaires moyens par abonné que nous obtenons sur Hulu et de réfléchir à ce que cela pourrait signifier du point de vue de Disney +, en particulier avec le prix d’ouverture de Disney + avec publicités. Nous pensons donc que ce ne sera pas pire que neutre. Je pense qu’il y a des possibilités. … Je pense que vous verrez d’excellents résultats en sortir. Le revenu mensuel moyen de Hulu par abonné payant était de 12,92 $ au cours du dernier trimestre, contre 6,27 $ pour Disney+ aux États-Unis et au Canada. Hulu n’est pas disponible en dehors des États-Unis Alors que le bassin du Delaware dans l’ouest du Texas reste le principal site de production du Devon, Muncrief a déclaré à CNBC que l’ajout de la société privée Validus améliorera les opérations existantes de la société dans la région d’Eagle Ford. Eagle Ford représentait environ 6,5% de la production totale du Devon l’année dernière, mesurée en milliers de barils d’équivalent pétrole brut, selon son rapport annuel. Le bassin du Delaware, à titre de comparaison, représentait environ 65% de la production. “Nous sommes très satisfaits de la transaction Validus. Nous avons essentiellement acheté l’entreprise pour deux fois les flux de trésorerie. C’est une transaction très relutive pour nous. C’est un excellent ajustement. La logique industrielle, si vous voulez dire, c’est la superficie adjacente C’est un domaine dans lequel nous avons une certaine expertise “, a déclaré Muncrief, faisant référence au fait que les opérations Eagle Ford de Devon sont situées dans le comté de DeWitt, au Texas, qui est juste à côté du comté de Karnes, où Validus a ses puits. “Nous pensons que ces synergies au niveau des actifs contribueront à réduire notre coût unitaire, donc cela vérifie beaucoup de cases pour nous. Nous avons retiré de l’argent du bilan sur lequel nous étions assis et l’avons redéployé dans une transaction très relutive. Cela va être très significative, je crois, pour les actionnaires.” Muncrief a également discuté de ses perspectives sur le prix du pétrole, qui a baissé depuis ses récents sommets autour de 120 dollars le baril en juin. Alors que les niveaux actuels du brut West Texas Intermediate, autour de 90 dollars le baril, sont bien supérieurs aux seuils de rentabilité du Devon, certains investisseurs craignent que de nouvelles baisses de prix n’affaiblissent la génération de flux de trésorerie de la société. N’oubliez pas que Devon restitue ensuite une grande partie de cet argent aux actionnaires via son programme de rachat d’actions et de dividendes à base fixe, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles nous détenons l’action, tout en aidant à protéger notre portefeuille contre l’inflation. Muncrief a déclaré qu’il voyait des raisons fondamentales pour que les prix du brut se maintiennent malgré les craintes d’un ralentissement macroéconomique. “De notre point de vue, nous avons vu du brut du côté du WTI, il est accroché là-dedans autour de ces 90 $ [per barrel range]. Je pense que nous sommes un peu au-dessus de cela aujourd’hui. Mais je pense qu’il faut prendre du recul et regarder. Je pense que nous allons continuer à voir plus ou moins 1 % — peut-être même un peu plus que cela — croissance de la demande mondiale de pétrole cette année. Avec la réouverture d’économies comme la Chine et d’autres, nous continuerons à voir cette croissance, cette demande, être je pense très solide, très constructive. Vous devez vous rappeler que l’OPEP a beaucoup de mal à respecter ses quotas. … Vous voyez la discipline ici aux États-Unis. Nous allons croître ici au niveau national probablement de plus ou moins 800 000 barils par jour depuis un an. Donc, les producteurs américains intensifient et font cela, mais nous pensons toujours que les équilibres entre l’offre et la demande sont assez serrés et il en sera ainsi pendant un certain temps.” (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS et DVN Voir ici pour une liste complète En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction.LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION FIDUCIAIRE OU UN DROIT EXISTE, OU EST CRÉÉ, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Bob Chapek, PDG de Walt Disney Patrick T. Fallon | Bloomberg | Getty Images