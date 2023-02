Les PDG de Big Tech frappés d’assignations à comparaître pour réclamations de censure

Le président du comité judiciaire de la Chambre des États-Unis, Jim Jordan, a émis mercredi des assignations à comparaître aux directeurs généraux de certaines des plus grandes entreprises de l’industrie technologique, alors que les républicains du comité font part de leurs préoccupations concernant la modération du contenu et les problèmes de liberté d’expression.

Les lettres (PDF) exigent que le PDG de Google Sundar Pichai, le PDG d’Amazon Andy Jassy, ​​le PDG d’Apple Tim Cook, le PDG de Meta Mark Zuckerberg et le PDG de Microsoft Satya Nadella remettent les documents liés aux communications entre les entreprises et l’administration Biden. Les législateurs républicains ont accusé les entreprises de collusion pour supprimer les voix conservatrices sur leurs plateformes, une affirmation que les entreprises ont démentie.

“Pour élaborer une législation efficace, telle que la promulgation éventuelle de nouvelles limites statutaires à la capacité de l’exécutif à travailler avec les grandes technologies pour restreindre la circulation des contenus et déplateformer les utilisateurs, la commission de la magistrature doit d’abord comprendre comment et dans quelle mesure l’exécutif branche a contraint et s’est entendu avec des entreprises et d’autres intermédiaires pour censurer les discours », indiquent les lettres de Jordan aux PDG.

Jordan, un républicain de l’Ohio, est devenu président du comité judiciaire le mois dernier après que le GOP a pris le contrôle de la Chambre, un poste qui inclut le pouvoir de délivrer des assignations à comparaître. Les lettres de Jordan imposaient au 23 mars la date limite pour que les entreprises remettent les documents.

Jordan a suggéré dans les lettres de mercredi que le PDG de Twitter, Elon Musk, était exempté des assignations à comparaître parce que la société « a récemment établi une référence pour la transparence des entreprises Big Tech sur les interactions avec le gouvernement en matière de censure » grâce à sa publication des communications internes surnommées les fichiers Twitter. , qui a discuté de la décision de la plateforme de limiter la portée d’un article du New York Post sur le fils du président BidenHunter Biden, avant les élections de 2020.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré qu’il avait “commencé à produire des documents, s’était engagé auprès du comité et s’était engagé à travailler de bonne foi”.

Ni Alphabet, Apple ni Facebook n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.