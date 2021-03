Alors que les législateurs des deux parties parlent de réglementation, les PDG de Facebook, Google et Twitter se sont rendus à Capitol Hill pour une audience. Avec les démocrates aux commandes, l’accent a cette fois été mis sur la «désinformation», et bien sûr sur Donald Trump.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, le PDG d’Alphabet (la société mère de Google) Sundar Pichai, et le PDG de Twitter, Jack Dorsey, sont prêts à s’expliquer au Congrès à ce stade. Depuis 2018, Zuckerberg a témoigné six fois, Dorsey quatre fois et Pichai trois fois, sur tout, de la collecte de données et des problèmes de confidentialité, à la censure et aux fausses allégations de «Ingérence russe» lors de l’élection de 2016.

Le Congrès n’a promulgué aucune législation pour réglementer ces entreprises depuis qu’il a commencé à convoquer régulièrement les svengalis de la Silicon Valley à Washington pendant les années Trump, et ces auditions ont souvent fait peu mais génèrent des extraits de sons partisans plaisants. Les deux parties ont eu leur part de griefs politiques avec les PDG avant l’audition du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre de jeudi, mais la session a également eu lieu au milieu de la possibilité croissante que ces géants de la technologie puissent bientôt faire face à une réglementation gouvernementale.

Nous sommes dans un deuxième âge doré. Musk, Bezos, Zuckerberg, Dorsey et d'autres qui dirigent Big Tech et Wall Street ont plus de richesse et de pouvoir que quiconque depuis plus d'un siècle. Ils en abusent, alors que des millions d'Américains s'en sortent à peine. Barons voleurs des temps modernes.

L’audience de jeudi, cependant, était centrée sur la «désinformation» – et les démocrates en charge du comité n’ont pas perdu de temps en accusant les trois dirigeants de permettre aux théories du complot et aux récits anti-établissement de se répandre sur leurs plates-formes.

Les démocrates ont concentré leurs arguments sur les émeutes du Capitole du 6 janvier, et certains ont blâmé les plates-formes pour avoir permis aux utilisateurs de publier du contenu doutant des résultats de l’élection de 2020 et des théories pro-Trump « QAnon », ainsi que du contenu anti-vaccin et des publications de «Négateurs covides.»

Interrogé sur le rôle de sa plateforme dans l’émeute de Capitol Hill, Zuckerberg a blâmé les utilisateurs de Facebook. « Je pense que la responsabilité incombe ici aux personnes qui ont pris les mesures nécessaires pour enfreindre la loi et faire l’insurrection », il a dit.

Dorsey leva les mains et admit sa faute, répondant par l’affirmative à un « Oui » ou « non » question du représentant Mike Doyle (D-Pennsylvanie), tandis que Pichai a esquivé la même question, l’appelant « complexe. »

Le représentant Mike Doyle a demandé aux PDG de Facebook, Google et Twitter de répondre par un "Oui" ou "non" si leurs plates-formes portent une certaine responsabilité dans la diffusion de la désinformation liée à l'élection qui peut avoir contribué à l'attaque du Capitole.

«Vous donnez définitivement l’impression que vous ne pensez pas que vous promouvez activement, de quelque manière que ce soit, cette désinformation et l’extrémisme, et je suis totalement en désaccord avec cela. Vous n’êtes pas des spectateurs passifs » Le président du comité, Frank Pallone (D-New Jersey), a déclaré aux trois PDG. «Vous gagnez de l’argent.»

Les républicains ont également pressé les titans de la technologie lors de l’émeute de janvier, bien qu’ils aient suivi une approche différente. Réitérant des accusations de longue date de parti pris anti-conservateur, ils ont fustigé les trois pour avoir banni l’ancien président Donald Trump de leurs plates-formes – dans le cas de Google, de la filiale YouTube.

Le représentant Steve Scalise (R-Louisiane) a également contesté la censure générale par Twitter d’un article du New York Post sur les relations commerciales étrangères de Joe Biden, une révélation préjudiciable qui est survenue des semaines avant les élections de 2020.

«Nous n’écrivons pas de politique selon une orientation politique particulière», Dorsey a répondu, une déclaration que la plupart des conservateurs se moqueraient.

L’enjeu est la capacité de ces entreprises à continuer d’agir comme elles le font, essentiellement à l’abri de toute surveillance et de dominer la sphère en ligne. Les législateurs des deux parties ont suspendu la perspective d’abroger l’article 230 de la loi sur la décence des communications – qui les protège de la responsabilité légale pour le contenu publié sur leurs plates-formes – si Big Tech ne fait pas ce qu’il a dit. Les démocrates menacent la réglementation sous les auspices de tenir les entreprises responsables de la contestation narrative « désinformation, » tandis que les républicains menacent d’intervenir en raison de leur préjugé libéral perçu.

Si ces plates-formes choisissent le contenu à autoriser, affirment les conservateurs, elles fonctionnent comme des éditeurs et non comme des plates-formes, et n’ont donc pas droit aux protections de l’article 230.

Toute cette audience n'est rien de plus qu'une tentative des membres du Congrès de harceler, de menacer et de contraindre FB, Twitter et Google à utiliser leur pouvoir pour censurer le discours politique, en interdisant les idées et les personnes que les membres du Congrès considèrent comme contradictoires. Rien de plus que ça.

Face à cette menace, les trois PDG ont suggéré des approches alternatives pour une abrogation et une réglementation pure et simple. Zuckerberg a suggéré que les plates-formes comme Facebook devraient continuer à être protégées contre les poursuites judiciaires, tant qu’elles démontrent la capacité de supprimer « illicite » contenu et a suggéré qu’une organisation tierce neutre soit formée pour en juger.

« Sans la section 230, les plates-formes seraient sur-filtrer le contenu ou ne seraient pas en mesure de filtrer le contenu du tout, » A déclaré Pichai, plaidant en faveur du statu quo. «L’article 230 permet aux entreprises de prendre des mesures décisives contre la désinformation nuisible et de suivre les mauvais acteurs qui s’efforcent de contourner leurs politiques.»

Dorsey a adopté une ligne similaire, affirmant que son entreprise gère « désinformation » très bien, et que la répression de sa plate-forme contre les théories du complot, le contenu anti-vaccin et le récit de Donald Trump lui-même le prouve. Cependant, il a déclaré avant l’audience qu’il soutiendrait la transparence des algorithmes de filtrage de contenu de Twitter.

