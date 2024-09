Les paysages du Pays de Galles inspirent le vivaneau égyptien

Mohamed Hassan Mohamed a voyagé à travers le Pays de Galles pour prendre des photos du paysage et des gens que je rencontre.

Lorsque Mohamed Hassan est arrivé au Pays de Galles il y a 15 ans, il parlait très peu anglais et occupait une série d’emplois mal payés où il a enduré le racisme. Aujourd’hui, il est un photographe documentaire reconnu et sa dernière exposition est présentée au Parlement gallois. Il attribue aux paysages du Pays de Galles le mérite d’avoir inspiré sa créativité et de l’avoir aidé à sortir de sa dépression après son arrivée dans le pays. « Prendre des photos m’a aidé à rester calme », ​​a-t-il déclaré. « J’étais nerveux, j’avais envie d’y retourner parce que tout était étrange autour de moi… mais c’était tellement beau, j’avais l’impression de rêver. « Je n’ai jamais vu le ciel aussi bleu ou autant vert, car en Egypte c’est très poussiéreux, très bruyant et tout simplement différent. »

Ahmed Taha Mohamed Hassan n’a commencé à prendre des photos qu’après son arrivée au Pays de Galles

Mohamed est né à Alexandrie, la deuxième plus grande ville d’Égypte, où il a obtenu un diplôme en ingénierie pétrolière et gazière avant de rencontrer sa femme, à moitié galloise, au travail. Le couple a décidé de déménager d’abord à Laugharne dans le Carmarthenshire pour être près de sa mère, avant de déménager à nouveau à proximité de Milford Haven dans le Pembrokeshire. « Je travaillais chez McDonald’s, chez Lidl, mais j’ai toujours été intéressé par l’art et la photographie », a déclaré Mohamed. Pendant cette période, il a eu « beaucoup de problèmes » lorsqu’il travaillait avec les clients et, à plusieurs reprises, les gens ont utilisé des insultes racistes à son encontre.

Mohamed Hassan Mohamed a pris cette photo lors de sa visite à Bannau Brycheiniog, également connue sous le nom de Brecon Beacons.

« J’ai vécu beaucoup de racisme au début et c’est pourquoi mon anglais ne s’est jamais amélioré, parce que j’avais trop peur pour parler aux gens », a-t-il déclaré. « Je souffrais d’une très grande anxiété sociale, c’est pourquoi j’ai commencé à photographier des paysages et des gens. J’étais simplement heureux de marcher des kilomètres, je me sens simplement mieux quand je travaille. » Au départ, Mohamed utilisait son smartphone pour prendre des photos. Les gens lui disaient qu’il avait un bon œil, ce qui l’a encouragé à commencer un cours de photographie hebdomadaire au Pembrokeshire College.

Mohamed Hassan Mohamed a capturé ce paysage brumeux à Cwmystwyth, Ceredigion

« J’ai acheté mon premier appareil photo et six mois plus tard, j’ai eu une petite exposition dans une petite galerie à Milford Haven », a-t-il déclaré. En 2014, il entre à la Carmarthen School of Art pour étudier la photographie. « Depuis, je n’ai pas arrêté de travailler », a-t-il déclaré. C’est une rencontre fortuite avec David Hurn, un homme souvent décrit comme le photographe vivant le plus acclamé du Pays de Galles, qui a vraiment inspiré son travail.

Mohamed Hassan Mohamed a rencontré le célèbre photographe gallois David Hurn (à gauche) alors qu’il prenait des photos au centre du Pays de Galles.

Au cours des sept dernières décennies, Hurn, qui a aujourd’hui 90 ans, a documenté tout, du désastre d’Aberfan aux Beatles au plus fort de la Beatlemania et dans les années 70, il a créé la prestigieuse école de photographie documentaire de Newport, produisant des dizaines de photographes. « Je lui ai dit que j’étais un grand fan et il m’a demandé d’où je venais et quel genre de photos je faisais », a expliqué Mohamed. « Il était si gentil et m’a tellement inspiré que quelque chose a cliqué : le même jour, j’ai passé mon appareil photo en noir et blanc et j’ai acquis de nouvelles compétences. »

Mohamed Hassan Mohamed a photographié ce poulain à Worm’s Head sur le Gower

Mohamed a commencé à acheter les livres de photographies de Hurn et a décidé de prendre davantage de ses propres photos au Pays de Galles. « J’ai commencé à aller souvent dans le nord du Pays de Galles et vous montiez dans la voiture et il pleuvait ou il y avait du brouillard, alors je commence à travailler en prenant des photos depuis l’intérieur de la voiture, comme derrière la moustiquaire, pour que vous deveniez comme un rêveur. regarde », dit-il. Il s’est également inspiré du livre de David Company, The Open Road: Photography & The American Road Trip. « Je pensais que je pourrais peut-être faire ça au Pays de Galles, monter dans la voiture et simplement prendre les photos et laisser les photos me conduire à la photo suivante, donc plus comme un récit ou plus poétique. »

Mohamed Hassan Seren était étudiante à la Carmarthen School of Art

Faire des portraits n’a pas été aussi simple. « J’étais vraiment terrifié à l’idée de prendre des photos de gens parce que je n’avais pas confiance en moi, le langage aussi était assez dur », a déclaré Mohamed. Son tuteur l’encourage à persévérer. Il a découvert qu’il était naturellement attiré par d’autres personnes récemment arrivées au Pays de Galles ou sous-représentées en termes d’héritage culturel ou de classe sociale. Il attribue cela à ses premières expériences de vie au Pays de Galles. « Les personnes âgées me posaient des questions comme : « Qu’est-ce qui vous a poussé à venir ici ? Que faites-vous ici ? J’ai l’impression qu’il y a trop de questions, et j’avais l’habitude de répondre à toutes ces questions mais maintenant je refuse », a-t-il déclaré. « C’est peut-être pour cela que je prends des photos de personnes qui me ressemblent ou qui n’ont pas beaucoup de voix. »

Mohamed Hassan Cette image a été prise au Colby Woodland Garden, Pembrokeshire

Il a déclaré que sa carrière avait commencé à décoller après avoir envoyé des courriers électroniques à environ 15 galeries du Pays de Galles avec des exemples de ses photographies. « En une ou deux semaines, j’ai eu six expositions », a-t-il déclaré. L’année dernière, la Government Art Collection lui a demandé de photographier les célébrations galloises le jour de la couronnement du roi Charles. Actuellement, son exposition Witnessing Wales, une étude à long terme sur la communauté et la nation créée à travers une série de voyages à travers le pays, se trouve à la Pierhead Futures Gallery du Parlement gallois jusqu’au 2 novembre. Le mois prochain, le Changemakers Project partira en tournée à travers le Pays de Galles. Pour cette exposition, il a photographié des dirigeants gallois issus de groupes sous-représentés, notamment l’ancien premier ministre du Pays de Galles. Vaughan Gethinget les photos seront présentées aux côtés d’autres prises par le regretté photojournaliste kenyan. Mohamed Amin.

Mohamed Hassan Mohamed a pris cette photo après avoir rencontré son sujet à Cwm Dewi, Pembrokeshire