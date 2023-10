Les pays s’engagent à lever 12 milliards de dollars pour aider à protéger les coraux

Une coalition de 45 pays s’est engagée à lever 12 milliards de dollars pour la conservation et la restauration des récifs coralliens.

Les récifs coralliens du monde entier sont soumis à un stress particulièrement aigu en raison de la température des mers record cette année.

Ils se sont également engagés à doubler la superficie des récifs coralliens sous protection.

Une coalition de 45 pays s’est engagée mardi à lever 12 milliards de dollars pour la conservation et la restauration des récifs coralliens, menacés dans le monde entier par les effets du changement climatique.

Le « Coral Reef Breakthrough » a été annoncé par un réseau de nations qui représentent les trois quarts des récifs coralliens de la planète.

Il comprend l’engagement de doubler la superficie des récifs coralliens sous protection par rapport à l’estimation actuelle d’environ 60 000 kilomètres carrés, et de restaurer quelque 10 500 kilomètres carrés.

Le plan, annoncé par l’Initiative internationale pour les récifs coralliens, comprend un engagement global visant à garantir 12 milliards de dollars d’investissements provenant de sources publiques et privées d’ici 2030.

« Cet investissement permettra une gestion plus efficace des récifs coralliens, y compris la gestion de la qualité de l’eau, la gestion des côtes et les réglementations locales et régionales », a annoncé le groupe.

Pourtant, ce chiffre est à comparer aux 174,5 milliards de dollars par an estimés par une étude de 2020, nécessaires pour combler le déficit de financement de la conservation des océans de manière plus large.

Cet engagement intervient alors que les récifs coralliens du monde entier sont soumis à un stress particulièrement aigu en raison de la température des mers record cette année.

Les vagues de chaleur marines – épisodes de températures de l’eau anormalement élevées – sont devenues plus fréquentes et plus intenses.

Les océans ont absorbé 90 % de l’excès de chaleur produit par l’activité humaine depuis l’aube de l’ère industrielle, selon les scientifiques.

Cet excès de chaleur continue de s’accumuler à mesure que les gaz à effet de serre s’accumulent dans l’atmosphère terrestre, principalement dus à la combustion du pétrole, du gaz et du charbon.

Une eau plus chaude peut amener les coraux stressés à expulser les algues qui vivent en symbiose avec eux, leur fournissant ainsi des nutriments et leur donnant de la couleur.

Ce processus de blanchiment peut entraîner la mort des coraux si les températures restent trop élevées pour que les algues reviennent, dévastant ainsi les écosystèmes qui dépendent des récifs.

Un blanchissement massif a déjà été signalé cette année en Floride, avec la crainte que le pire ne soit à venir, car le phénomène climatique saisonnier El Niño est souvent associé à des épisodes de blanchissement.