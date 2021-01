Cette version du virus, qui a été largement appelée «la variante britannique», bien que son origine soit inconnue, a jusqu’à présent laissé la trace la plus évidente. On pense qu’il a contribué à pousser le taux de positivité de l’Irlande au-delà de celui de la Grande-Bretagne pour devenir le troisième plus élevé au monde – en quelques semaines seulement.

La Grande-Bretagne, l’un des pays les plus touchés d’Europe pendant la pandémie, est le leader mondial dans l’identification de la séquence génétique exacte des échantillons de virus, connue sous le nom de surveillance génomique. Cette capacité lui a permis de mettre le monde en garde avec une annonce le 14 décembre selon laquelle il avait détecté la variante que les scientifiques appellent B.1.1.7, ainsi que la nouvelle inquiétante qu’il était très probablement la cause de la flambée des infections à Londres et au les alentours.

Mais l’ampleur de la propagation de cette version du virus – et si elle pourrait déjà être un facteur dans les poussées d’autres pays – peut ne pas être claire avant un certain temps, car les tests génomiques nécessaires restent rares. Et au moins trois autres variantes troublantes se répandent moins largement, selon les données disponibles: une identifiée en Afrique du Sud et deux au Brésil .

La variante de coronavirus la plus contagieuse découverte en Grande-Bretagne a maintenant été détectée dans plus de 50 pays, dont l’Argentine samedi, et serait à l’origine de poussées dans au moins deux.

Antoine Flahault, le directeur de la Institut de la santé mondiale à Genève, a déclaré que les variantes suscitaient des inquiétudes dans toute l’Europe. Il a dit que plusieurs pays essayaient maintenant de mettre en place un séquençage plus fréquent et systématique pour obtenir une image plus claire de leurs impacts.

Aucune des variantes n’est connue pour être plus meurtrière ou pour causer une maladie plus grave, mais une transmissibilité accrue s’ajoute à la charge de travail qui sollicite davantage les hôpitaux et entraîne inévitablement plus de décès. Leur émergence ajoute à l’urgence des campagnes de vaccination de masse, qui ont connu des débuts difficiles en Europe et aux États-Unis; ne font que commencer dans de nombreux autres pays, comme l’Inde; et sont au moins des mois dans de nombreux autres.

Le Dr Emma Hodcroft, épidémiologiste moléculaire à l’Université de Berne en Suisse, a déclaré qu’en dehors de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, les scientifiques restaient prudents quant à l’établissement d’un lien entre les récentes poussées en Europe et B.1.1.7. «Pour la majeure partie de l’Europe, la prévalence attendue de la variante est encore inférieure à 5 pour cent – probablement trop faible pour faire une grande différence dans le nombre de cas», a-t-elle déclaré.

«Nous n’avons pas besoin de nouvelles variantes pour voir une augmentation des cas», a ajouté Mme Hodcroft. «Nous avons vu de très nombreuses augmentations de cas dans le monde dont nous pouvons confirmer qu’ils ne semblaient pas être associés à des variantes.»

Le moment de la propagation de la variante est une question cruciale pour des pays comme le Portugal, qui a trouvé moins de 80 cas de B.1.1.7 mais dispose d’un système de santé fragile qui pourrait facilement être submergé. Au cours des sept derniers jours, son taux d’infection a été parmi les plus élevés du monde, avec une moyenne de plus de 8 800 nouvelles infections, soit 86 pour 100 000 personnes. Samedi, le pays a signalé près de 11 000 cas et 166 décès, son pire jour de la pandémie. Vendredi, les autorités ont imposé un verrouillage d’un mois.