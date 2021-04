Les travailleurs médicaux discutent entre eux dans un centre de quarantaine pour les patients infectés par le coronavirus Covid-19 dans une salle de banquet qui a été convertie en centre d’isolement pour gérer la hausse des cas d’infection le 15 avril 2021 à New Delhi, en Inde.

LONDRES – Les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni font partie des pays à revenu élevé qui bloquent activement une proposition de dispense de brevet visant à stimuler la production mondiale de vaccins Covid-19.

Cela survient alors que les cas de coronavirus dans le monde atteignent leur plus haut niveau jusqu’à présent et que l’Organisation mondiale de la santé a réprimandé à plusieurs reprises un « déséquilibre choquant« dans la distribution de vaccins au milieu de la pandémie.

Les membres de l’Organisation mondiale du commerce se réuniront pratiquement à Genève, en Suisse, jeudi pour tenir des discussions informelles sur l’opportunité de renoncer temporairement à la propriété intellectuelle et aux droits de brevet sur les vaccins et les traitements Covid.

Le repère proposition, qui a été soumis conjointement par l’Inde et l’Afrique du Sud en octobre, a été soutenu par plus de 100 pays pour la plupart en développement. Il vise à faciliter la fabrication de traitements localement et à dynamiser la campagne mondiale de vaccination.

Six mois plus tard, la proposition continue d’être bloquée par un petit nombre de gouvernements – comprenant États-Unis, UE, Royaume-Uni, Suisse, Japon, Norvège, Canada, Australie et Brésil.

«Dans cette pandémie de Covid-19, nous sommes à nouveau confrontés à des problèmes de pénurie, qui peuvent être résolus par la diversification de la capacité de fabrication et d’approvisionnement et en garantissant la renonciation temporaire à la propriété intellectuelle pertinente», Dr Maria Guevara, secrétaire médicale internationale à Medecins Sans Frontières, mentionné dans une déclaration mercredi.

« Il s’agit de sauver des vies à la fin, pas de protéger les systèmes. »

L’urgence et l’importance de renoncer à certains droits de propriété intellectuelle au milieu de la pandémie ont été soulignées par l’OMS, des experts de la santé, des groupes de la société civile, des syndicats, d’anciens dirigeants mondiaux, des organisations caritatives médicales internationales, des lauréats du prix Nobel et des organisations de défense des droits de l’homme.