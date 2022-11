Les pays riches ont accepté de payer les pays en développement pour les dommages climatiques – la collecte de l’argent sera difficile

Les pays en développement ont obtenu la création d’un fonds « pertes et dommages » pour les catastrophes climatiques.

Les intérêts des combustibles fossiles ont prévalu, les pays repartant avec peu de nouveaux plans pour réduire la pollution.

La planète est toujours sur la bonne voie pour se réchauffer à des niveaux catastrophiques d’ici la fin du siècle.

En fin de compte, personne n’a obtenu tout ce qu’il voulait au sommet des Nations Unies sur le climat.

Les diplomates du climat ont quitté Charm el-Cheikh, en Égypte, avec un accord historique – 30 ans de préparation – pour que les pays riches paient aux pays en développement les dommages auxquels ils sont déjà confrontés à cause du réchauffement de la planète. Mais les négociateurs qui se sont réunis dans la station balnéaire le long de la mer Rouge n’ont pas réussi à élaborer un plan plus agressif pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont à l’origine de la crise.

Près de 200 pays ont convenu dimanche de créer un fonds “pertes et dommages” après des semaines de négociations et plus de 36 heures après la fin prévue de la réunion annuelle sur le climat. La question a été décrite comme le test décisif d’une COP27 réussie par les pays en développement et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, en particulier compte tenu de l’emplacement du sommet sur le continent africain, où les gens sont les plus vulnérables au changement climatique, mais n’ont contribué qu’à environ 3 % de la production mondiale. émissions.

“Cette COP a fait un pas important vers la justice”, a déclaré António Guterres. “Mais soyons clairs. Notre planète est toujours aux urgences. Nous devons réduire considérablement les émissions maintenant – et c’est un problème que cette COP n’a pas abordé. Un fonds pour les pertes et dommages est essentiel, mais ce n’est pas une réponse si le la crise climatique raye un petit État insulaire de la carte ou transforme tout un pays africain en désert.”

Voici un aperçu des progrès que les dirigeants mondiaux ont fait – et n’ont pas fait – en Égypte :

Progrès : une victoire pour les pays en développement

La création d’un fonds pour aider les pays vulnérables en cas de catastrophe a marqué une avancée majeure étant donné qu’il y a seulement un an, les États-Unis et l’Union européenne s’opposaient à l’idée qu’ils seraient à l’origine de billions de passifs financiers.

L’administration Biden a changé sa position avant la COP27 et a soutenu l’inscription de la question à l’ordre du jour officiel et l’Europe a joué un rôle clé dans la négociation de l’accord final avec les petits États insulaires.

L’accord fait suite à une campagne de plusieurs décennies menée par une coalition de pays en développement connue sous le nom de G77+ Chine. Le Pakistan, qui a dirigé le groupe cette année, est devenu la tête d’affiche des impacts de la crise climatique après que les pluies de mousson et les inondations de l’été dernier ont inondé un tiers du pays, tué plus de 1 700 personnes et causé des dommages estimés à 30 milliards de dollars.

Les détails de ce que les pays paieront doivent encore être précisés au cours de l’année prochaine, John Kerry, l’envoyé américain pour le climat, appelant la Chine à contribuer. Ce pays, bien qu’il soit le plus grand pollueur du monde, est considéré comme un pays en développement par les institutions internationales et n’est donc pas obligé de contribuer à la finance climatique.

Au cours des deux semaines de la COP27, l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche et l’Écosse ont engagé au moins 200 millions de dollars combinés pour les pertes et dommages.

Déception : le pétrole et le gaz l’emportent

Un effort mené par l’Inde pour appeler à l’élimination progressive des combustibles fossiles est au point mort malgré un soutien plus important que jamais.

Mentionner les “énergies fossiles” dans l’accord de Charm el-Cheikh aurait été plus loin que Le Pacte de Glasgow frappé lors du sommet de l’ONU sur le climat de l’année dernière en Écosse, qui n’a distingué que le “charbon sans relâche” – du charbon qui n’est pas associé à une technologie de capture du carbone pour contrôler les émissions. Il n’y avait aucune mention du pétrole et du gaz, c’est là que les choses en sont restées après la COP27.

Le résultat n’était pas surprenant, étant donné que lors des pourparlers en Égypte, des responsables de pays producteurs de pétrole comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont déclaré qu’ils continueraient à approvisionner le monde en carburant aussi longtemps que nécessaire. De plus, l’industrie des combustibles fossiles avait plus de représentants à la conférence que n’importe quelle nation, à l’exception des Émirats arabes unis, qui accueillent les pourparlers de l’année prochaine à Dubaï. Les dirigeants de certains pays africains sont désireux de fournir du pétrole et du gaz à l’Europe pour combler un vide laissé par la Russie après son invasion de l’Ukraine.

L’accord prévoyait une augmentation des énergies renouvelables et des “énergies à faibles émissions”, bien que ces dernières aient suscité certaines inquiétudes parmi les défenseurs du climat quant à l’ouverture de la porte à davantage de gaz naturel. Le gaz naturel produit environ la moitié des émissions de charbon lorsqu’il est brûlé, mais son principal composant est le méthane. Le polluant a 80 fois plus de pouvoir de réchauffement au cours des 20 premières années de sa présence dans l’atmosphère, bien qu’il ne dure pas aussi longtemps que le dioxyde de carbone.

L’énergie renouvelable a reçu un coup de pouce majeur de l’Indonésie, mais pas à la COP27. Au sommet du G20 à Balile troisième plus grand producteur de charbon au monde s’est engagé à atteindre un pic d’émissions de son secteur de l’électricité d’ici 2030 dans le cadre d’un nouvel accord de 20 milliards de dollars avec les États-Unis, le Japon et d’autres pays riches pour stimuler l’énergie propre.

Déception : la planète chauffe encore trop

Les dirigeants mondiaux sont arrivés à Charm el-Cheikh avec des plans qui mettent le monde sur la bonne voie pour se réchauffer de 2,4 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels ce siècle, selon l’ONU. Cela dépasserait l’objectif de 1,5 degré dans le cadre de l’accord de Paris, qui, selon les climatologues, pourrait éviter les impacts les plus dévastateurs.

Lors de la COP27, plusieurs pays, dont le Mexique et l’Égypte, ont fixé des objectifs plus agressifs pour réduire les émissions d’ici 2030. Cela semblait prometteur lorsque la Turquie a annoncé qu’elle ferait de même, mais Bloomberg a rapporté que le plan permet en fait au pays de plus que doubler les émissions de dioxyde de carbone par rapport aux niveaux de 2020.

Aucune des promesses n’est suffisante pour contenir le réchauffement climatique. Si les émissions restent aux niveaux actuels au cours des neuf prochaines années, il n’y a aucune chance d’atteindre l’objectif de 1,5 degré, les chercheurs ont trouvé. L’utilisation de pétrole et de ciment a entraîné une augmentation des émissions en 2022 par rapport à l’année précédente, principalement aux États-Unis et en Inde.