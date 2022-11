Les pays riches offrent à l’Indonésie 20 milliards de dollars pour freiner le charbon

SHARM EL SHEIKH, Égypte – L’Indonésie, l’un des plus grands consommateurs de charbon au monde, s’est engagée à réduire considérablement sa dépendance aux combustibles fossiles et à accélérer sa transition vers les énergies renouvelables dans le cadre d’un accord de financement climatique de 20 milliards de dollars annoncé mardi avec les États-Unis. , le Japon et d’autres pays développés.

L’accord a marqué l’effort le plus ambitieux jamais déployé par les pays riches pour persuader les économies en développement d’abandonner le charbon, le plus polluant de tous les combustibles fossiles, afin de contrôler le réchauffement climatique. Il a été dévoilé lors du sommet du G20 à Bali après plus d’un an de négociations entre les dirigeants. La nouvelle a attiré l’attention en Égypte, où des diplomates de près de 200 pays se sont réunis depuis le 6 novembre pour un sommet de deux semaines des Nations Unies sur le climat.

Le plan suit à peu près les contours d’un accord conclu l’année dernière dans lequel les États-Unis et les pays européens ont promis 8,5 milliards de dollars de subventions et de prêts à l’Afrique du Sud en échange de l’engagement de ce pays à retirer ses centrales au charbon, à passer aux énergies renouvelables et à recycler les travailleurs. Des accords similaires, connus sous le nom de partenariats pour une transition énergétique juste, sont également en cours de discussion avec le Vietnam, le Sénégal et l’Inde.

Dans le cadre de l’accord, l’Indonésie s’est engagée à limiter les émissions de dioxyde de carbone de son secteur électrique à 290 millions de tonnes d’ici 2030, ce qui nécessiterait d’atteindre le pic d’émissions sept ans plus tôt que prévu et de réduire son utilisation du charbon.