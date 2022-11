Les pays riches ne peuvent à eux seuls combler le déficit de financement pour le changement climatique

“Le plus important ici, et dans les mois à venir, est donc de travailler sans relâche pour créer des opportunités d’investissements privés dans le monde en développement.”

L’aide publique et le financement des gouvernements des pays développés ne suffiront pas à eux seuls à combler le déficit de financement des initiatives sur le changement climatique dans les pays en développement, a déclaré à CNBC la directrice du FMI, Kristalina Georgieva.

Les personnes et les communautés les plus vulnérables en paient le prix. C’est inacceptable.

Avant le sommet, le Les Nations Unies ont appelé à “un financement et une mise en œuvre accrus des actions” pour aider les pays vulnérables à s’adapter à l’urgence climatique.

“Le changement climatique porte coup après coup sur l’humanité, comme nous l’avons vu tout au long de 2022”, a déclaré la directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l’environnement, Inger Andersen, citant les inondations dévastatrices au Pakistan.

Les pays vulnérables et en développement auront besoin entre 160 et 340 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie pour apporter des changements liés au climat, et jusqu’à 565 milliards de dollars d’ici 2050, selon le rapport de l’ONU.