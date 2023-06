Les pays riches finalisent une aide climatique de 100 milliards de dollars au sommet de Paris – Macron

Les pays riches ont finalisé une promesse de financement climatique de 100 milliards de dollars en retard pour les pays en développement.

L’engagement est loin de répondre aux besoins réels des pays pauvres pour lutter contre la crise climatique.

Un fonds pour la biodiversité et la protection des forêts a également été créé.

Les pays riches ont finalisé un engagement de financement climatique de 100 milliards de dollars en retard pour les pays en développement et créé un fonds pour la biodiversité et la protection des forêts, a déclaré vendredi le président français.

Le président Emmanuel Macron s’exprimait lors d’un dernier panel d’un sommet à Paris où une quarantaine de dirigeants, dont deux douzaines d’Afrique, le Premier ministre chinois et le président brésilien s’étaient réunis pour donner une impulsion à un nouvel agenda financier mondial.

L’objectif du sommet est de stimuler le financement de crise pour les États à faible revenu et d’alléger le fardeau de leur dette, de réformer les systèmes financiers d’après-guerre et de libérer des fonds pour lutter contre le changement climatique en obtenant un consensus au plus haut niveau sur la manière de promouvoir un certain nombre d’initiatives en difficulté dans les organes comme le G20, la COP, le FMI-Banque mondiale et les Nations Unies.

La promesse de 100 milliards de dollars est bien en deçà des besoins réels des pays pauvres, mais est devenue le symbole de l’incapacité des pays riches à fournir les fonds climatiques promis. Cela a alimenté la méfiance à l’égard des négociations climatiques plus larges entre les pays qui tentent de stimuler les mesures de réduction des émissions de CO2.

La Banque mondiale a déclaré jeudi qu’elle faciliterait le financement des pays touchés par des catastrophes naturelles et le Fonds monétaire international a annoncé qu’il avait atteint son objectif de mettre 100 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux (DTS) à la disposition des pays vulnérables.

Sur les 100 milliards de dollars de DTS à réacheminer, Washington n’a pas encore adopté de loi pour débloquer sa part, qui représente plus d’un cinquième du total. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que c’était une priorité pour l’administration Biden d’obtenir l’approbation du Congrès.

« Les dirigeants en ont assez du statu quo, ils veulent du changement », a déclaré le chef de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, lors du sommet.

« Les dirigeants s’accordent à dire que les multiples défis auxquels nous sommes confrontés sont tous liés : la pauvreté, le changement climatique et la sécurité alimentaire vont de pair. Les économies en développement ont besoin de financements supplémentaires et accessibles et elles veulent aussi une transition (climatique) juste », a-t-elle déclaré.

La Zambie a conclu un accord pour restructurer plus de 6 milliards de dollars de dettes dues à d’autres gouvernements, a déclaré son président jeudi, dans une percée tant attendue pour atténuer la pression sur les finances publiques tendues du pays d’Afrique australe.

La pandémie de coronavirus a plongé de nombreux pays pauvres dans le surendettement, car ils devaient continuer à honorer leurs obligations malgré le choc massif subi par leurs finances.

Les problèmes de la dette de l’Afrique s’ajoutent au double défi auquel sont confrontés certains des pays les plus pauvres du monde pour faire face aux impacts du changement climatique tout en s’adaptant à la transition verte.

Certains responsables occidentaux ont accusé la Chine – le principal créancier bilatéral de nombreux pays africains – de traîner les pieds dans la restructuration de la dette, ce que Pékin nie.

Le sommet souhaitait également plus d’engagement de la part du secteur privé. Le Sénégal a conclu jeudi un accord avec des pays plus riches qui lui permettra d’obtenir un financement initial de 2,5 milliards d’euros (2,74 milliards de dollars) pour développer les énergies renouvelables et accélérer sa transition vers une économie à faible émission de carbone.

Un groupe de chefs d’État forestiers et d’organisations internationales a déclaré avoir lancé un fonds pour la biodiversité dans le but de conclure des partenariats d’ici la COP28 à Dubaï en décembre, ont-ils indiqué dans un communiqué.