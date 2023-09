Les pays riches et la Chine doivent accélérer leur course vers le zéro émission nette (agence mondiale)

Les pays riches et en développement doivent considérablement améliorer leurs objectifs de zéro émission nette, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Les pays riches comme les pays en développement doivent considérablement améliorer leurs objectifs de zéro émission nette, a déclaré mardi l’Agence internationale de l’énergie (AIE), avertissant que l’essor des énergies propres était la principale raison pour laquelle les objectifs climatiques mondiaux sont toujours à portée de main.

Les pays riches doivent désormais atteindre la neutralité carbone vers 2045, soit cinq ans plus tôt, et la Chine devrait accélérer d’une décennie jusqu’en 2050 pour respecter l’objectif de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, a déclaré l’AIE.

« Le monde a déjà trop tardé à éviter des choix difficiles », a déclaré l’organisme mondial de surveillance de l’énergie.

Le rapport, qui précède les négociations cruciales de l’ONU sur le climat, met à jour la « feuille de route Net Zero » de l’AIE pour 2021, qui déclare que le développement de nouveaux combustibles fossiles est incompatible avec la décarbonation mondiale d’ici le milieu du siècle et l’objectif de 1,5°C.

Deux ans plus tard, l’AIE a constaté des progrès sous la forme d’une croissance record de la capacité d’énergie solaire et des ventes de voitures électriques.

Celles-ci sont conformes à la trajectoire de l’AIE vers zéro émission nette, tout comme les plans mis en place par l’industrie pour déployer de nouvelles activités de fabrication pour elle.

Le secteur de l’énergie « évolue plus rapidement que beaucoup ne le pensent », a déclaré l’AIE, ajoutant qu’ensemble, ces technologies d’énergie propre devraient permettre de produire un tiers des réductions d’émissions nécessaires d’ici 2030.

Mais il a mis en garde contre l’impact négatif de l’augmentation des investissements dans les combustibles fossiles et des « émissions obstinément élevées » au cours de la même période, qui a vu un rebond économique post-pandémique et la crise énergétique entraînée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« La voie vers 1,5°C s’est rétrécie au cours des deux dernières années, mais les technologies d’énergie propre la maintiennent ouverte », a déclaré le chef de l’AIE, Fatih Birol.

Foyer fossile

L’AIE prévoit ce mois-ci que la demande mondiale de pétrole, de gaz et de charbon atteindra son maximum cette décennie grâce à la croissance « spectaculaire » des technologies énergétiques plus propres et des voitures électriques.

Mais loin de se reposer sur ce succès, Birol a déclaré que les pays devaient travailler ensemble pour accélérer considérablement l’action climatique.

Même un léger retard dans la réduction des émissions au-delà des engagements actuels « entraînerait une température mondiale supérieure à 1,5 °C pendant près de 50 ans », prévient le rapport.

Il a tracé une voie potentielle pour le secteur de l’énergie – la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre – pour atteindre zéro émission nette et contribuer à freiner le réchauffement à 1,5°C.

L’AIE a déclaré que rester sur la bonne voie « signifie que presque tous les pays doivent avancer leurs objectifs de zéro émission nette », avec une voie basée sur une redistribution « équitable » des objectifs, faisant avancer la Chine et les pays les plus riches pour donner aux pays en développement plus de répit pour se décarboner après. 2050.

Le rapport appelle également à une « augmentation considérable, motivée par des politiques, de la capacité en matière d’énergie propre », ce qui entraînerait une baisse de 25 % de la demande en combustibles fossiles d’ici 2030.

Et il a averti que si les gisements de pétrole et de gaz et les centrales à charbon actuels du monde fonctionnaient jusqu’à la fin de leur durée de vie, le monde dépasserait considérablement son budget CO2 pour rester sous les 1,5°C.

En particulier la Chine, l’AIE a déclaré que le pays devrait représenter 45 % des émissions provenant des actifs de combustibles fossiles existants entre 2023 et 2050.

« Cher et non prouvé »

Avec un réchauffement d’un peu moins de 1,2°C jusqu’à présent, le monde a déjà connu un crescendo de conditions météorologiques extrêmes meurtrières et destructrices et les populations les plus vulnérables sont les plus durement touchées.

Un récent rapport d’avancement des Nations Unies sur les objectifs de Paris a averti que le monde n’était pas sur la bonne voie pour limiter le réchauffement à 1,5°C.

Il a souligné que l’élimination progressive des combustibles fossiles dont les émissions ne peuvent être captées ou compensées est nécessaire pour atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

Cela devrait être au cœur des débats lors de la COP28 de l’ONU à Dubaï, un important producteur de pétrole, entre le 30 novembre et le 12 décembre.

« L’ère des combustibles fossiles touche à sa fin », a déclaré Laurence Tubiana, directrice de la Fondation européenne pour le climat.

« A Dubaï, la présidence de la COP devra montrer à quoi ressemble un leadership post-énergies fossiles. »

L’AIE a appuyé les critiques des soi-disant technologies d’élimination du carbone, qui ont pris une plus grande importance alors que le monde ne parvient pas à réduire les émissions.

Il s’agit notamment de processus industriels et naturels permettant d’extraire les molécules de CO2 de l’atmosphère et de les stocker de manière permanente.

L’AIE a déclaré qu’un scénario de retard dans l’action climatique obligerait le monde à s’appuyer sur ces technologies d’élimination du carbone « coûteuses et non éprouvées à grande échelle ».

Si ces technologies ne parviennent pas à atteindre l’échelle nécessaire – notamment en filtrant efficacement 0,1 % de l’atmosphère terrestre chaque année d’ici 2100 – l’AIE a déclaré que ramener les températures à 1,5 °C « ne serait pas possible ».