MEXICO CITY – Au cours des dernières semaines, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont observé avec soulagement que leurs citoyens ont commencé à se faire vacciner contre le COVID-19 – mais dans une grande partie de l’Amérique latine, de l’Afrique et de grandes parties de l’Asie, la nouvelle a été accueillie avec un mélange de résignation et de colère.

Pour de nombreuses personnes dans les pays en développement, il n’y a toujours pas de lumière au bout du tunnel.

Ces pays luttent pour accéder aux vaccins tant attendus après que les pays riches ont réservé suffisamment de doses pour vacciner leurs populations plusieurs fois.

«La solidarité internationale doit se développer», a déclaré à BuzzFeed News Martha Delgado, la responsable mexicaine chargée de négocier les contrats de vaccination du pays. Faisant écho aux inquiétudes du monde en développement, elle a averti qu’il n’y aura pas de fin à la pandémie mondiale tant que tout le monde n’aura pas accès au vaccin. Elle souhaite que les États-Unis et les autres pays occidentaux pensent en dehors de leurs propres frontières et de leurs besoins immédiats. «Personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas vacciné», a-t-elle déclaré.

Le Canada, par exemple, a précommandé au moins quatre fois la quantité dont il a besoin pour vacciner ses 38 millions de citoyens. Le Royaume-Uni a suffisamment sécurisé pour couvrir près de trois fois sa population. L’Union européenne et les États-Unis pourraient vacciner presque tous leurs habitants deux fois avec la quantité de vaccins qu’ils ont réservée. Pendant ce temps, près d’un quart de la population mondiale n’aura pas accès à un vaccin avant au moins 2022, selon le BMJ, une revue médicale.

Jusqu’à présent, certains des pays les plus pauvres qui ont été les plus durement touchés par le virus n’ont que des précommandes pour couvrir une petite fraction de leur population. Selon une analyse du New York Times, le Pérou, où une grave pénurie d’oxygène a laissé le pays à la pointe plus tôt cette année, et El Salvador, où plus d’une personne sur 4 tombe sous le seuil de pauvreté, ont pré-commandé des doses pour moins de la moitié de leur population. .

Même les pays avec des précommandes, mais qui n’ont pas d’influence politique ou de puissance économique, devront attendre plus longtemps que les grandes puissances. Le Mexique, qui selon son gouvernement a obtenu des contrats avec les différentes sociétés pharmaceutiques pour inoculer 116 millions de ses 126 citoyens contre le COVID-19, affirme qu’il n’achèvera l’opération qu’au moins en mars 2022.

Après que Delgado a déclaré à la BBC qu ‘«au moins au Mexique, nous avons l’argent pour acheter des vaccins», Xavier Tello, un expert en politique de la santé basé à Mexico, retweeté un post lié à l’interview, disant: «Je peux avoir l’argent pour m’acheter une Tesla; mais si quelqu’un d’autre a déjà payé, je devrai probablement figurer sur une liste d’attente. «

Beaucoup au Mexique disent que le pays ne peut pas attendre plus longtemps. Sur le papier, le pays a le quatrième plus grand nombre de décès, seulement derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde, mais le nombre officiel – 118 598 – est probablement bien inférieur au nombre réel de victimes. Il y a eu au moins 60 000 décès supplémentaires «en excès» en plus de ceux-ci en 2020.

Et les travailleurs de la santé mexicains disent qu’ils sont poussés à leurs limites en raison des pénuries d’EPI, de l’épuisement et du chagrin. Plus de 2 250 médecins, infirmières et membres du personnel médical sont décédés, selon les chiffres du gouvernement. Avec près de trois fois la population du Mexique, quelque 1 500 travailleurs de la santé sont décédés aux États-Unis.

Qui reçoit combien de vaccins, et quand, a ouvert un débat éthique sans précédent. Les gouvernements devraient-ils donner la priorité à leurs propres citoyens? Les premiers vaccins doivent-ils être attribués à une certaine proportion de la population de chaque pays? Les doses initiales devraient-elles être administrées aux personnes à risque à travers le monde avant d’être distribuées parmi celles sans comorbidités?

Arthur Caplan, chef de la Division d’éthique médicale à la NYU School of Medicine, dit qu’il défend en partie la première école de pensée – les nationalistes des vaccins. Les pays qui peuvent se le permettre devraient prendre soin d’eux-mêmes en premier, «plus un peu plus pour l’assurance», au cas où les vaccins actuels n’offrent une immunité que pour une durée limitée et qu’un rappel est nécessaire dans un proche avenir.

Mais quand il s’agit de prendre une décision plus éthique, Caplan dit qu’une fois qu’un État a vacciné ses travailleurs de la santé, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes, il devrait agir pour vacciner la même population dans d’autres pays par la suite avant de vacciner les jeunes adultes et les faibles -population à risque.

Le COVID-19 a fait tellement de ravages dans le monde que l’équité ne fait pas partie du processus décisionnel en matière de distribution de vaccins entre les pays.

«Les pays riches sont si mal en point qu’ils n’y pensent pas», a déclaré Caplan à BuzzFeed News.

Si la deuxième option – attribuer des vaccins à un nombre égal de personnes dans chaque pays – peut sembler plus équitable, elle peut finir par être inefficace. Ignacio Mastroleo, un expert argentin en éthique médicale et membre du groupe d’experts sur l’éthique et le COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé, note que donner au Pérou et à la Pologne la même quantité de vaccins, par exemple, ne prendrait pas en considération le fait que le virus a tué 11600 personnes. plus de personnes dans les premiers que dans les seconds (leurs populations sont respectivement de 32 et 38 millions d’habitants.)

Cette option «n’est pas sensible aux besoins de la population», a déclaré Mastroleo, ajoutant que le taux de pauvreté au Pérou est dix fois plus élevé qu’en Pologne.

Mastroleo a déclaré que s’il y a une lueur d’espoir, c’est que, contrairement à la pandémie de grippe porcine de 2009, des efforts sont déployés par les organisations internationales pour soutenir l’égalité d’accès aux vaccins cette fois-ci. L’un de ces mécanismes, cofondé par l’OMS et connu sous le nom de COVAX, est un pool mondial de vaccins auquel les pays les plus pauvres auront accès. Mais le programme ne fournira que moins de 20% des 92 pays à revenu faible et intermédiaire.

Un accès inégal aux vaccins est susceptible de se produire non seulement entre les pays, mais en leur sein, laissant des millions de personnes vulnérables sans défense contre le virus. Lundi, le président colombien, Ivan Duque, a annoncé lors d’un entretien avec Blu Radio qu’il n’était pas prévu de vacciner les sans-papiers, affirmant que si le pays le faisait, cela pourrait créer une «ruée» d’immigrants en Colombie. Il y a actuellement 1,7 million de Vénézuéliens vivant en Colombie, et environ 55% d’entre eux n’ont pas la citoyenneté. La plupart d’entre eux ont fui une crise économique et une crise humanitaire au Venezuela.

Selon Delgado, le soulagement pour des millions de personnes ne viendra peut-être pas avant la fin de 2021 ou même plus tard, lorsque les pays qui ont accumulé des excès de vaccins les vendent ou les donnent aux États les plus pauvres.

«Ce n’est pas la bonne stratégie», a déclaré Delgado. Le soulagement viendra plus tôt dans le monde entier lorsque les gens cesseront de «chercher leur propre salut».