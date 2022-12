Les pays promettent 1 milliard de dollars d’aide à l’Ukraine

Au cours des deux derniers mois, la Russie a réorienté une grande partie de son effort de guerre vers le lancement de milliers de missiles et de drones sur des infrastructures civiles essentielles autour de l’Ukraine. Avec son armée qui trébuche mal sur le champ de bataille, le Kremlin semble déterminé à forcer l’Ukraine à capituler en rendant une grande partie du pays invivable. Chaque jour, des millions d’Ukrainiens n’ont ni électricité ni chauffage, des millions d’autres subissent des pannes d’électricité, certains n’ont pas d’eau courante et de nombreux hôpitaux, routes et voies ferrées dont ils dépendent ont été endommagés ou détruits.

Toutes les centrales de chauffage et hydroélectriques d’Ukraine et une grande partie du réseau électrique du pays ont été endommagées, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, s’adressant à la réunion depuis l’Ukraine via un flux vidéo. Les techniciens ont travaillé à un rythme effréné pour effectuer les réparations, mais ne peuvent pas suivre.

Il a déclaré qu’inverser les dommages considérables causés aux seules infrastructures énergétiques de son pays coûterait au moins 800 millions d’euros, soit environ 840 millions de dollars. Il a averti que la Russie risquait « d’intensifier ses attaques » pendant l’hiver et a répété les appels aux alliés de l’Ukraine pour qu’ils fournissent davantage d’armes de défense aérienne, en plus d’une aide financière.