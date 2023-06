Les pays plus riches comme le Canada doivent fournir une aide proactive: chef de l’agence alimentaire rurale des Nations Unies

Le chef d’une agence des Nations Unies travaillant à renforcer les systèmes alimentaires ruraux affirme que les pays les plus riches doivent augmenter l’aide proactive aux États en développement, alors qu’Ottawa se concentre de plus en plus sur le soutien humanitaire pour les crises qui se sont déjà produites.

« Nous continuons à aller de crise alimentaire en crise alimentaire », a déclaré Alvaro Lario, directeur du Fonds international de développement agricole, lors d’une récente visite à Ottawa.

« Si nous n’investissons pas maintenant, nous connaîtrons très probablement les mêmes problèmes lors du prochain choc, que ce soit à cause d’un choc climatique, d’un choc des revenus ou d’une pandémie. »

Le FIDA est une institution financière axée sur les agriculteurs ruraux du monde entier, tandis que la plus connue Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture coordonne les connaissances techniques et la recherche.

L’agence procède à un exercice de reconstitution tous les trois ans, ce qui en fait la première fois que le FIDA recherche des fonds après que la pandémie de COVID-19 a secoué les économies et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il survient après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a entraîné une montée en flèche des crises alimentaires dans de nombreux pays asiatiques et africains qui dépendent des céréales importées de cette région.

L’Institut des comptables agréés du Bangladesh a déclaré l’année dernière qu’à cause de la guerre, « le prix de tous les biens et services essentiels et non essentiels a monté en flèche, et la pression croissante (a) pincé toutes les catégories de personnes » dans le pays.

L’Égypte, le plus grand importateur de blé au monde, a vu son taux d’inflation annuel de la consommation urbaine atteindre 32,7 % en mars, et des notes d’information internes du Canada montrent que le pays a demandé à Ottawa de l’aider à sécuriser ses céréales.

Pendant ce temps, des pays comme Haïti et le Liban ont vu l’inflation alimentaire exacerber la malnutrition croissante qui découle de crises politiques nationales qui durent depuis des années. Le Programme alimentaire mondial affirme que le conflit et le changement climatique ont mis la Somalie au bord de la famine tandis que le Yémen fait face à des niveaux de faim « sans précédent ».

Selon la FAO, les petits exploitants agricoles produisent environ un tiers de la nourriture mondiale, mais Lario a déclaré que beaucoup de ces agriculteurs en Afrique et en Asie ont eux-mêmes faim.

Lors du sommet des dirigeants du G7 le mois dernier au Japon, les économies les plus riches du monde se sont engagées à travailler avec le FIDA pour garantir que les petits agriculteurs jouent un rôle central dans la résolution des crises alimentaires, notant que cela nécessite d’examiner l’accès à l’énergie et à l’eau ainsi que les projets qui emploient les populations rurales .

À cette fin, Lario a déclaré qu’il exhortait Ottawa à envisager de « s’attaquer aux causes profondes de certains des problèmes de crise alimentaire, plutôt que d’essayer uniquement de mettre un pansement » sur les régions confrontées à des conflits sur les ressources et à la migration forcée.

«Avec la croissance démographique que nous avons, la trajectoire est claire. Donc, à moins que vous ne mettiez en place un type de solution, sous la forme d’investissements beaucoup plus importants et d’une vitesse beaucoup plus élevée, nous nous retrouverons dans une situation bien pire.

Dans le budget de ce printemps, le gouvernement Trudeau a réduit son aide au développement de 15 %, une baisse de 1,3 milliard de dollars par rapport à l’année précédente.

Les libéraux soutiennent que ce n’est que justice depuis qu’Ottawa a augmenté l’aide pour répondre à la guerre en Ukraine et au COVID-19, et ils soulignent que le budget prévoit toujours une légère augmentation du financement par rapport à leur dernier budget pré-pandémique en 2019.

À l’époque, le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a déclaré dans une interview qu’Ottawa prévoyait de compléter son budget d’aide au développement proactive par des dépenses plus réactives à mesure que les catastrophes humanitaires devenaient plus fréquentes.

« Nous continuerons d’examiner ces défis et d’être là pour le monde en développement là où c’est nécessaire », a déclaré Sajjan à l’époque.

Lario n’a pas directement critiqué le gouvernement canadien, notant qu’il figure parmi les principaux donateurs du FIDA. Mais il a déclaré que les pays riches devaient clarifier leurs priorités s’ils voulaient arrêter d’augmenter « massivement » leurs dépenses d’aide humanitaire réactive.

« Il s’agit davantage d’entretenir la situation que de s’attaquer réellement aux causes sous-jacentes », a-t-il déclaré.

Lario a déclaré qu’il semble y avoir une crise alimentaire tous les 10 ans, car plusieurs régions traversent des sécheresses ou des conflits empêchant l’accès aux régions dont d’autres pays dépendent pour l’agriculture. Le monde a tendance à réagir par des financements à court terme visant à enrayer la faim dans l’immédiat, ce qui ne fonctionne pas toujours et ne s’attaque pas aux facteurs à l’origine du problème.

Par exemple, 2008 a vu le cumul de la hausse des prix du carburant qui a triplé le prix du riz, le détournement des cultures pour les biocarburants et la demande croissante en Asie pour des aliments à forte intensité de ressources comme la viande. Lario a noté que le monde a réagi avec des subventions aux semences qui ont stimulé la productivité, mais un manque de distribution et de stockage adéquats a conduit à la pourriture des aliments dans divers pays.

Trois ans plus tard, alors que le printemps arabe renversait les gouvernements de cette région, une étude du New England Complex Systems Institute a noté que les prix des denrées alimentaires étaient en corrélation avec l’instabilité politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Lario a fait valoir que se concentrer sur des solutions qui emploient des locaux et réduisent la dépendance à l’égard des aliments importés pourrait créer un changement durable et plus de stabilité.

Lors d’un sommet de la Banque africaine de développement axé sur la sécurité alimentaire, plusieurs gouvernements du continent ont déclaré qu’ils considéraient ces initiatives comme essentielles à leur sécurité nationale.

« Ils commencent à se rendre compte que lorsqu’un choc survient, c’est tout le pays qui est déstabilisé. Et ils ne peuvent pas non plus nourrir leur propre population », a-t-il déclaré.

« Dans de nombreux cas, la prévention peut être un bien meilleur investissement que la simple aide humanitaire par la suite. »

—Dylan Robertson, La Presse canadienne

Politique FédéraleAlimentation