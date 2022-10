Les pays pauvres réclament justice climatique et financement au sommet de l’ONU

NAIROBI, Kenya (AP) – Le président d’un bloc de négociation influent lors du prochain sommet des Nations Unies sur le climat en Égypte a appelé à ce que l’indemnisation des pays les plus pauvres souffrant du changement climatique soit une priorité.

Madeleine Diouf Sarr, qui préside le groupe des pays les moins avancés, a déclaré à l’Associated Press que la conférence de novembre – connue sous le nom de COP27 – devrait “capturer la voix et les besoins des nations les plus vulnérables au climat et rendre la justice climatique”.

Sarr a déclaré que le groupe aimerait voir “un accord pour établir une facilité financière dédiée” qui paie les nations qui sont déjà confrontées aux effets du changement climatique lors du sommet.

Le groupe des PMA, composé de 46 nations qui ne représentent qu’une petite fraction des émissions mondiales, négocie en bloc lors du sommet de l’ONU pour défendre les intérêts des pays en développement. Des questions telles que qui paie pour que les pays les plus pauvres passent à une énergie plus propre, s’assurer qu’aucune communauté ne soit laissée pour compte dans une transition énergétique et renforcer la capacité des personnes vulnérables à s’adapter au changement climatique sont depuis longtemps à l’ordre du jour du bloc.

Les pays en développement sont toujours confrontés à de sérieux défis pour accéder au financement des énergies propres, l’Afrique n’attirant que 2 % du total des investissements dans les énergies propres au cours des 20 dernières années, selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables. L’agence météorologique des Nations Unies a récemment estimé que l’approvisionnement mondial en énergie propre doit doubler d’ici 2030 pour que le monde puisse limiter le réchauffement climatique dans les limites fixées.

Sarr a ajouté que le bloc fera pression pour obtenir des fonds pour aider les pays en développement à s’adapter aux sécheresses, inondations et autres événements liés au climat, et exhortera les pays développés à accélérer leurs plans de réduction des émissions. Le groupe est particulièrement vulnérable au changement climatique en raison de son manque de capacité à s’adapter aux extrêmes, a déclaré l’agence météorologique des Nations Unies.

“Nous avons trop longtemps retardé l’action climatique”, a déclaré Sarr, soulignant les 100 milliards de dollars promis par an d’aide climatique aux pays les plus pauvres qui ont été promis il y a plus de dix ans.

« Nous ne pouvons plus nous permettre d’avoir une COP qui ‘tout parle’. La crise climatique a repoussé nos limites d’adaptation, entraîné des pertes et des dommages inévitables et retardé notre développement indispensable », a ajouté Sarr.

Le président de la COP27 a également déclaré que le sommet de cette année devrait porter sur la mise en œuvre des plans et des engagements que les pays ont convenus lors des conférences précédentes.

Sarr a défendu la conférence de l’ONU comme “l’un des rares espaces où nos nations se réunissent pour tenir les pays responsables de leur responsabilité historique” et a souligné le succès de la conférence de 2015 à Paris en fixant l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degrés C (2,7 F ).

