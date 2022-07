Les pays où le contrôle des armes à feu est strict sont touchés par les récentes fusillades de masse et la violence armée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Afrique du Sud, le Danemark et la Suède luttent contre une vague de violence armée et de tirs de masse malgré des lois strictes sur le contrôle des armes à feu dans les trois pays.

L’Afrique du Sud a été la dernière à voir une fusillade de masse, avec au moins 19 personnes tuées dans deux fusillades distinctes la semaine dernière à Johannesburg et Pietermaritzburg. À Johannesburg, 15 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur les clients d’un bar. Une scène similaire s’est déroulée la même nuit à Pietermaritzburg, où deux hommes sont entrés dans un bar du quartier et ont ouvert le feu sur des clients, tuant quatre personnes et en blessant huit.

Les deux fusillades ont eu lieu malgré la réglementation stricte des armes à feu dans le pays, GunPolicy.org ayant qualifié la réglementation sud-africaine sur les armes à feu de “restrictive”. Les civils du pays ne sont pas autorisés à posséder des armes semi-automatiques sans une approbation spéciale, tandis que la possession d’armes de poing est autorisée mais seulement après avoir obtenu une licence dans des circonstances spécifiques.

Les restrictions strictes de l’Afrique du Sud ont conduit à un important marché noir d’armes à feu dans le pays, avec près de 13 000 personnes arrêtées dans le pays pour possession illégale d’armes à feu en 2020/2021, selon l’Associated Press.

TIR DANS LE CENTRE COMMERCIAL D’ENMARK : LE SUSPECT A AGI SEUL ET L’INCIDENT N’ÉTAIT PAS LIÉ AU TERRORISME, DIT LA POLICE DE COPENHAGUE

“Le moyen le plus efficace de réduire les décès par arme à feu est de réduire la disponibilité des armes à feu. En ce moment, nous avons des armes à feu qui affluent sur le marché légal, puis elles se déplacent vers le marché illégal”, a déclaré à AP la directrice de Gun Free South Africa, Adele Kirsten.

Le Danemark a des réglementations tout aussi restrictives sur les armes à feu, GunPolicy.org classant également les lois du pays comme restrictives. Mais les lois strictes n’ont pas pu empêcher la fusillade de masse de la semaine dernière dans un centre commercial de Copenhague, où un tireur isolé a ouvert le feu sur des acheteurs, tuant trois personnes et en blessant sept autres.

Les citoyens danois qui espèrent obtenir un permis pour posséder une arme à feu doivent prouver qu’il existe une véritable raison de posséder une arme à feu et passer une vérification des antécédents, y compris la santé criminelle et mentale, tandis que le gouvernement tient un registre des citoyens qui sont actuellement autorisés à acheter, posséder , ou vendre des armes.

En Suède voisine, les autorités ont été aux prises avec une augmentation de la criminalité armée au cours des dernières années malgré des lois similaires. Selon un rapport d’ITV News London, la Suède a enregistré 342 fusillades et 46 meurtres par arme à feu en 2021, une augmentation par rapport à seulement 25 fusillades en 2015. Comme le Danemark et l’Afrique du Sud, la réglementation suédoise sur les armes à feu a été classée comme restrictive par GunPolicy.org.

AU MOINS 20 MORTS DANS UN CLUB SUD-AFRICAIN

“Nos enfants meurent en fait – et c’est hebdomadaire. Mère après mère, après mère enterrant leurs enfants”, a déclaré à ITV News London une mère qui a perdu un fils à cause de la vague de violence.

Comme au Danemark, les résidents suédois doivent prouver une véritable raison de posséder une arme à feu avant de demander une licence d’arme à feu. Le processus de demande est strict, y compris une vérification des antécédents criminels et de santé mentale, un cours de sécurité des armes à feu et des limites sur le nombre d’armes à feu qu’un individu peut posséder.

La vague soudaine de violence survient en même temps que de multiples fusillades de masse très médiatisées ont également secoué les États-Unis, beaucoup appelant à une augmentation de la réglementation sur les armes à feu dans la foulée.

Le président Biden et le Congrès ont réagi en adoptant la législation sur le contrôle des armes à feu la plus radicale aux États-Unis depuis des décennies. La nouvelle loi, qui a été adoptée avec le soutien des deux partis, fournit un financement aux États pour les aider à créer des lois sur le drapeau rouge qui empêcheraient les armes d’entrer dans les mains des individus qui pourraient constituer un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. La législation a également élargi la vérification des antécédents des acheteurs d’armes à feu de moins de 21 ans, imposé des sanctions plus sévères aux criminels armés, fourni un financement pour des programmes liés à la santé mentale et inclus la soi-disant « échappatoire du petit ami ».

AU MOINS 19 MORTS DANS DEUX TIRAGES DE MASSE EN AFRIQUE DU SUD, LA POLICE CONFIRME

“Ce soir, le Sénat américain fait quelque chose que beaucoup croyaient impossible il y a encore quelques semaines : nous adoptons le premier projet de loi important sur la sécurité des armes à feu en près de 30 ans”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, à propos du projet de loi. “Le projet de loi sur la sécurité des armes à feu que nous adoptons ce soir peut être décrit avec trois adjectifs : bipartite, de bon sens, qui sauve des vies.”

Les critiques de la législation ont fait valoir qu’elle allait trop loin pour restreindre les droits du deuxième amendement des Américains.

“Regarder le passé criminel récent de n’importe qui est une bonne idée avant d’évaluer la possession d’armes à feu”, a déclaré le sénateur Rand Paul, R-Ky. dit du projet de loi sur Twitter le mois dernier. “Cependant, cette idée a été associée à de nombreuses idées douteuses ou mauvaises dans cette législation.”

Mais alors que de nombreux groupes progressistes ont soutenu la législation, certains ont fait valoir qu’elle n’allait pas assez loin pour restreindre l’accès aux armes à feu aux États-Unis, dont la réglementation sur les armes à feu est classée comme “permissive” par GunPolicy.org.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Ce paquet n’est pas parfait. Il ne va pas aussi loin que nous le souhaiterions. Mais c’est un pas en avant incroyablement significatif”, a déclaré Christian Heyne, vice-président de Brady United pour la politique, dans une interview avec Fox News Digital. “Il y a un mois, j’aurais dit qu’un tel forfait aurait été impossible.”

Cependant, les critiques républicains ont noté les récentes fusillades de masse au Danemark et en Afrique du Sud et ont soutenu que de tels événements sont la preuve que les restrictions sur les droits des armes à feu ne sont d’aucune utilité.

“Prier pour les habitants de Copenhague, au Danemark”, a déclaré le Dr Willie Montague, candidat du GOP dans le 10e district du Congrès de Floride, sur les réseaux sociaux après la fusillade au Danemark. “Je prie également pour que la gauche se réveille et se rende compte que les fusillades de masse ne sont pas empêchées par les lois sur les armes à feu. Au Danemark, il est presque impossible d’obtenir une arme à feu, mais une fusillade de masse vient de se produire là-bas.”