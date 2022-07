Les pays ordonnent aux clubs de football de ne pas acheter de joueurs russes – agent

Des pressions politiques ont apparemment été exercées sur les clubs de football d’au moins quatre pays pour qu’ils ne fassent pas venir des joueurs et des entraîneurs de Russie

Des pressions politiques ont été exercées sur des clubs de football en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis pour qu’ils ne recrutent pas de joueurs ou d’entraîneurs russes, selon l’agent sportif German Tkachenko.

Les équipes de football russes ont été bannies de toutes les compétitions de la FIFA et de l’UEFA à la suite de la campagne militaire en Ukraine, bien que certaines stars russes telles que le milieu de terrain Aleksandr Golovin continuent de jouer dans des clubs à l’étranger, dans son cas à l’équipe de France de Monaco.

Mais certains clubs ont été mis en garde contre la signature de nouveaux talents russes, a déclaré l’agent de football Tkachenko.

Son agence Pro Sports Management compte parmi ses clients l’attaquant international russe Fedor Smolov et la star ouzbèke Eldor Shomurodov, qui évolue à la Roma de Jose Mourinho.

“Quant à l’annulation du football russe dans l’ensemble de l’Europe, ce n’est pas seulement une question d’opinion publique”, Tkachenko a déclaré au média russe Sport24.

“Il y a la question de la pression directe des organisations politiques et bureaucratiques sur les clubs et les fédérations… Je sais qu’en Amérique, en Allemagne, en Angleterre et en Suisse, il y avait même une instruction spéciale de ne pas acquérir d’entraîneurs et de joueurs de football de Russie”, il prétendait.

Lire la suite La Russie répond à la décision “discriminatoire” de la FIFA

Tkachenko a cité le tournoi de tennis de Wimbledon comme un exemple similaire, où des joueurs russes et biélorusses ont été interdits cette année en raison de la situation en Ukraine. Pour justifier cette décision, les organisateurs de Wimbledon ont en partie cité les conseils du gouvernement britannique.

L’agent a ajouté qu’il avait parlé avec d’autres personnalités du football russe, y compris celles avec “des liens solides dans le football international.”

“Et nous pensons toujours que maintenant, pour des raisons politiques, le transfert de joueurs russes vers l’Europe est encore trop irréaliste”, a-t-il ajouté. dit Tkachenko.

Tkachenko a cependant admis que la situation pouvait s’améliorer, expliquant que « Tout récemment, cela a changé pour le mieux. Même la rhétorique des clubs – surtout espagnols et italiens, et dans une moindre mesure allemands – s’est un peu adoucie : “Les gens, c’est-à-dire les joueurs, ne sont coupables de rien.”

LIRE LA SUITE: Un avocat explique pourquoi la Russie devrait gagner son procès contre les interdictions de la FIFA et de l’UEFA

Tkachenko a également reconnu que même dans des circonstances plus stables, les joueurs russes avaient souvent du mal à susciter l’intérêt des meilleures ligues européennes.

Il y a des exceptions comme la Russie et l’adolescent du Dynamo Moscou Arsen Zakharyan – dont on dit qu’il est sur le radar des géants espagnols de Barcelone – mais Tkachenko a déclaré qu’à moins que les joueurs n’aient ce niveau de talent, “Il ne peut y avoir que des accords aléatoires pour les joueurs russes vers l’Europe dans un proche avenir.”

L’Union russe de football (RFU) lutte contre les interdictions de l’UEFA et de la FIFA contre les équipes russes devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse, les audiences commençant cette semaine.