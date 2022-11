Les pays ont fait des promesses climatiques audacieuses l’année dernière. Comment vont-ils?

La plupart des nations ne font que commencer. Aux États-Unis, l’Environmental Protection Agency a proposé, mais pas finalisé, de nouvelles réglementations pour réduire les émissions de méthane provenant des opérations pétrolières et gazières, tandis que le Congrès a fourni 4,7 milliards de dollars pour colmater les vieux puits qui fuient. Cet été, les États-Unis et l’Union européenne ont également annoncé un nouveau partenariat avec des pays comme le Canada, le Japon, le Nigéria et le Mexique pour investir près de 60 millions de dollars dans les efforts visant à colmater les fuites de méthane et à surveiller les émissions avec des satellites.

Pourtant, des dizaines d’autres pays qui ont signé l’engagement n’ont pas encore fourni de détails sur la manière dont ils prévoient de lutter contre le méthane, selon une analyse récente du World Resources Institute.

La montée des tensions géopolitiques a également ralenti les progrès : l’un des développements majeurs à Glasgow a été un nouvel accord entre les États-Unis et la Chine pour travailler ensemble pour réduire les émissions de méthane. Mais la Chine a brusquement interrompu toute coopération climatique entre les deux pays peu de temps après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan en août.

5. Halte à la déforestation

Plus de 130 pays se sont également engagés à Glasgow à “arrêter et inverser” la déforestation d’ici 2030 et à engager des milliards de dollars dans cet effort. Cela comprenait le Brésil, l’Indonésie et la République démocratique du Congo, qui abritent la plupart des forêts tropicales du monde.

Jusqu’à présent, le monde n’est pas sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. Le montant de la déforestation mondiale a diminué de 6,3 % entre 2020 et 2021, selon un récent rapport de la plateforme de déclaration sur les forêts. C’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que la déforestation devrait diminuer beaucoup plus rapidement, environ 10 % chaque année, pour que les pays atteignent leur objectif de 2030.

Un certain nombre de pays, dont l’Indonésie, la Malaisie, la Côte d’Ivoire et le Ghana, ont fait des progrès majeurs dans la protection de leurs forêts, indique le rapport. Après avoir subi de vastes incendies de forêt et de tourbe en 2016, l’Indonésie a mis en place des réglementations plus strictes sur son industrie de l’huile de palme, tandis que les entreprises ont subi des pressions pour réduire la déforestation.

C’est une autre histoire au Congo, où le gouvernement a vendu cette année aux enchères de larges pans de sa forêt tropicale pour le forage pétrolier. Cette décision est intervenue après que des donateurs internationaux ont promis 500 millions de dollars pour aider le pays à lutter contre la déforestation. Avec la flambée des prix du pétrole brut, le Congo a changé ses priorités, insistant sur le fait que le développement pétrolier était nécessaire pour assurer la croissance économique.

Le Brésil reste un joker. La déforestation en Amazonie s’est accélérée après que M. Bolsonaro a pris ses fonctions en 2019 et a réduit le financement de la protection de l’environnement tout en encourageant l’exploitation forestière et minière. Le président nouvellement élu du pays, Luiz Inácio Lula da Silva, a supervisé une baisse de la déforestation la dernière fois qu’il était au pouvoir, de 2003 à 2010, et a promis de le faire à nouveau, bien que les analystes disent que ce ne sera pas facile.