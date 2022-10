Les pays occidentaux rejettent les allégations russes sur la “bombe sale” en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Des responsables de Kyiv et de plusieurs pays occidentaux ont rejeté les affirmations faites sans preuve par le Kremlin selon lesquelles l’Ukraine prévoyait d’utiliser une “bombe sale” – une arme explosive conçue pour disperser des matières radioactives – sur son propre territoire, les qualifiant de tentative de la Russie de créer un prétexte pour aggraver le conflit.

“Nous rejetons tous les allégations manifestement fausses de la Russie selon lesquelles l’Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire”, ont déclaré dimanche les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni dans un communiqué conjoint, après que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait la déclaration. affirmation infondée lors de conversations avec les ministres de la défense des pays.

“Le monde verrait à travers toute tentative d’utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade”, ont ajouté les diplomates occidentaux.

Selon les résumés des appels de Choïgou postés par le ministère russe de la Défense, il a déclaré dimanche aux responsables de la défense qu’il était préoccupé par “d’éventuelles provocations par l’Ukraine avec l’utilisation d’une ‘bombe sale'”, et a noté que la situation en Ukraine est “rapidement se détériorer.

Les responsables ukrainiens ont immédiatement rejeté les affirmations de Choïgou et accusé la Russie de faire de fausses menaces pour justifier sa propre attaque en escalade sur le territoire ukrainien. Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré qu’il avait prolongé une invitation formelle aux inspecteurs nucléaires de l’ONU pour établir de manière indépendante que l’Ukraine n’a “rien à cacher”.

Le Washington Post n’a pas pu vérifier l’affirmation de l’une ou l’autre des parties. L’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que “le Kremlin est peu susceptible de préparer un attentat imminent à la bombe sale sous fausse bannière”. Au lieu de cela, le groupe de réflexion a noté que “Shoigu a probablement cherché à ralentir ou à suspendre l’aide militaire occidentale à l’Ukraine et peut-être à affaiblir l’alliance de l’OTAN” avec ses allégations.

L’incident a mis en évidence les craintes occidentales et ukrainiennes d’une attaque nucléaire russe, alors que le conflit atteint lundi la marque des huit mois, et les frustrations grandissent en Russie que ce que les responsables avaient initialement conçu comme une victoire rapide se transforme en un conflit prolongé et coûteux. .

Face aux pertes de guerre, les propagandistes russes se replient sur la colère et le patriotisme

Pour beaucoup, cela a également soulevé la question : qu’est-ce qu’une bombe sale ?

Les bombes sales sont constituées d’explosifs conventionnels et de matières radioactives, conçues pour répandre la matière une fois qu’elles explosent. Ce ne sont pas des armes nucléaires et n’ont aucune ressemblance avec les bombes atomiques utilisées par les États-Unis à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Les bombes sales sont beaucoup moins puissantes : leur « rayonnement pourrait être dispersé à quelques pâtés de maisons ou à quelques kilomètres de l’explosion », selon au ministère de la Santé publique du Massachusetts.

Comme le note le ministère, la substance explosive contenue dans une bombe sale est plus susceptible de causer des dommages aux humains que la matière radioactive qu’elle transporte. Le but de l’utilisation d’une bombe sale n’est peut-être pas la destruction maximale, mais plutôt une tentative de “semer la peur et la panique, de contaminer les biens et d’exiger un nettoyage potentiellement coûteux”, explique-t-il.

La guerre en Ukraine à un tournant avec une escalade rapide du conflit

Les affirmations de Choïgou selon lesquelles l’Ukraine utiliserait une bombe sale sont particulièrement sensibles car l’Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires en 1994 en échange d’une garantie de la Russie qu’elle n’attaquerait pas l’Ukraine.

Les affirmations de la Russie interviennent également alors que les analystes affirment que la guerre en Ukraine est entrée dans un nouveau chapitre – celui qui a vu la Russie faire face à plusieurs pertes militaires, notamment des gains ukrainiens dans le sud et l’explosion qui a endommagé le pont de Crimée, qui relie la Crimée à la Russie continentale.

Moscou a riposté avec force, avec des frappes massives contre la capitale ukrainienne et ses infrastructures énergétiques avant l’hiver. Mais le président russe Vladimir Poutine fait face à des critiques de plus en plus virulentes dans son pays, alors qu’un nombre croissant de propagandistes de guerre déplorent un manque perçu de progrès et que des milliers d’hommes russes fuient leur pays pour éviter d’être forcés de se battre en Ukraine.

Les revers de son invasion de l’Ukraine ont entraîné une augmentation des menaces nucléaires de la part de la Russie, faisant écho aux événements de la guerre froide comme la crise nucléaire peu connue de 1983. (Vidéo : Joshua Carroll/The Washington Post)

L’AIEA met en garde contre la menace “catastrophique” des bombardements dans un rapport sur le nucléaire ukrainien

Dans ce contexte, Poutine a menacé d’utiliser « tous les moyens disponibles » pour défendre le territoire occupé par la Russie. “Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction … et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a déclaré Poutine le 21 septembre. “Ce n’est pas du bluff.”

Peu de temps après, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a écrit sur Telegram que “la Russie a le droit d’utiliser des armes nucléaires si nécessaire”. Mais il a déclaré que la Russie ne le ferait que “dans des cas prédéterminés” énoncés dans ses documents de politique nucléaire.

Le directeur de la CIA, William J. Burns, a déclaré à CBS News le mois dernier qu’il était difficile d’évaluer le sérieux de Poutine quant à l’utilisation potentielle d’armes nucléaires. Il a déclaré que la communauté du renseignement américain n’avait vu “aucune preuve pratique” qu’il existe une “menace imminente”. Pourtant, il a déclaré que les États-Unis devraient prendre les commentaires “très au sérieux”.

La Russie retire des hommes de la rue pour combattre en Ukraine

Des responsables américains ont précédemment déclaré au Washington Post que les États-Unis avertissaient en privé depuis plusieurs mois les dirigeants russes des graves conséquences qui découleraient de l’utilisation d’une arme nucléaire. Des déclarations récentes et plus précises de Moscou semblent avoir tiré la sonnette d’alarme dans les pays occidentaux et en Ukraine.

Interrogé sur les menaces nucléaires de Poutine, le colonel Oleksandr Syrsky, commandant des forces terrestres ukrainiennes, a déclaré à ABC News dans une interview publiée lundi : « Nous sommes et devrions être inquiets.