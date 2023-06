Les pays occidentaux réagissent à la tentative de coup d’État de Wagner en Russie

Des représentants des États-Unis et de l’UE ont déclaré qu’ils surveillaient la crise, les États européens individuels renforçant leurs frontières

La réaction a afflué des nations occidentales au milieu de la tentative de coup d’État en cours organisée par la société militaire privée Wagner en Russie.

S’adressant à Twitter samedi, le président du Conseil européen Charles Michel a écrit que l’UE était « suivre de près l’évolution de la situation en Russie, » et reste en contact avec « Dirigeants européens et partenaires du @G7.«

Le responsable a poursuivi en décrivant la crise actuelle comme « clairement un problème interne russe, » en s’engageant « inébranlable« Soutien à l’Ukraine.

Le plus haut diplomate du bloc, Josep Borrell, a tweeté qu’il « eu un appel avec les ministres des Affaires étrangères du @G7 pour échanger des vues sur la situation en Russie.«

En outre, l’UE a mis en place un « centre d’intervention en cas de crise.«

Pendant ce temps, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adam Hodge, a déclaré que le président Joe Biden avait été informé des derniers développements en Russie et « consultera ses alliés et ses partenaires.«

Le bureau présidentiel français a déclaré aux médias qu’Emmanuel Macron « suit la situation de très près.« Des messages similaires ont été émis par les gouvernements allemand, italien, suédois et norvégien, ainsi qu’un représentant de l’OTAN.

S’adressant à la BBC, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a exhorté « toutes les parties à être responsables et à protéger les civils.«

« Nous sommes en contact avec nos alliés à mesure que la situation évolue. Je parlerai de certains d’entre eux plus tard dans la journée et le plus important est que toutes les parties se comportent de manière responsable, » a souligné le premier ministre.

Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, a publié un message sur Twitter : « Je vois que mes vacances d’été en Crimée approchent.«

En Estonie, le Premier ministre Kaja Kallas a annoncé que la sécurité avait été renforcée le long de la frontière du pays avec la Russie. La Lettonie voisine a introduit des mesures similaires.

Le président polonais Andrzej Duda a déclaré avoir tenu « consultations ce matin avec le Premier ministre et le ministère de la Défense nationale, ainsi qu’avec les Alliés.«

Il a ajouté que le « cours des événements au-delà de notre frontière orientale fait l’objet d’une surveillance continue.«

Dans le même temps, la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a évalué la situation en Russie comme «sérieux.«

Les responsables de la défense en Grande-Bretagne, quant à eux, ont qualifié la tentative de coup d’État en cours de « défi le plus important pour l’État russe ces derniers temps.«

Ils ont également estimé que les forces de Wagner étaient « visant presque certainement à se rendre à Moscou,« , certaines forces gouvernementales semblant peu disposées à opposer une résistance.

Londres a fortement déconseillé à ses citoyens de se rendre en Russie, tandis que le ministère allemand des Affaires étrangères a simplement recommandé de rester à l’écart de Rostov-sur-le-Don ainsi que du centre-ville de Moscou.