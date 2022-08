Le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba dit que certains de ses homologues lui demandent souvent combien de temps encore Kiev peut tenir

Plusieurs pays occidentaux attendent la capitulation de Kiev et pensent que leurs problèmes se résoudront immédiatement, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitry Kuleba dans une interview publiée mardi.

« On me demande souvent dans des interviews et en parlant à d’autres ministres des Affaires étrangères : combien de temps durerez-vous ? C’est au lieu de demander ce qui pourrait être fait d’autre pour nous aider à vaincre Poutine dans les plus brefs délais », a déclaré Kuleba, notant que de telles questions suggèrent que tout le monde “attend que nous tombions et que leurs problèmes disparaissent d’eux-mêmes.”

Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi en suggérant que certains pays occidentaux sont prêts à accepter la reddition de l’Ukraine dans le conflit militaire en cours avec la Russie et à lui faire concéder certains de ses territoires – ce que Kiev a répété à plusieurs reprises qu’il n’accepterait jamais.

La semaine dernière, Mikhail Podolyak, assistant du président Zelensky, a exclu la défaite militaire de Kiev comme un scénario possible et a déclaré qu’il se battrait “au dernier citoyen russe sur le territoire ukrainien”, avec l’aide d’armes occidentales qui, selon lui, seront acheminées vers le pays quel qu’en soit le coût.

Podolyak a également suggéré que personne n’essaierait de négocier une trêve avec la Russie aux dépens de l’Ukraine, en raison de la réputation du président Zelensky pour “ne permettant pas de telles discussions derrière son dos.”















Zelensky a condamné à plusieurs reprises l’insistance de certains pays occidentaux sur une résolution pacifique du conflit sans tenir compte des intérêts de Kiev, déclarant en juin que “tout le monde veut nous pousser à un résultat, certainement pas souhaitable pour nous,” tout en poursuivant leurs propres intérêts financiers et politiques.

“La fatigue augmente, les gens veulent un résultat pour eux-mêmes. Et nous avons besoin d’un résultat pour nous », a déclaré le dirigeant ukrainien.

Pendant ce temps, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a prédit que le conflit entre la Russie et l’Ukraine finirait par se terminer par un règlement négocié, mais a insisté sur le fait que Kiev devait continuer à recevoir le soutien militaire de l’Occident pour améliorer sa position de négociation.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer de puissantes forces armées ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.