Les pays ne parviennent pas à s’entendre sur un traité pour préparer le monde à la prochaine pandémie

« En outre, le public pourrait se détendre un peu s’il lisait régulièrement l’accord lui-même », a-t-il déclaré.

Certaines propositions du projet de traité nécessiteraient des investissements massifs, autre point de friction dans les négociations.

Pour surveiller les agents pathogènes émergents, les pays les plus riches adoptent une stratégie dite One Health, qui reconnaît les interconnexions entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun. Ils souhaitent que les pays à faible revenu réglementent les marchés d’animaux vivants et limitent le commerce des produits d’origine animale – un coup dur économique pour certains pays.

Le mois dernier, l’administration Biden a publié son propre stratégie pour la sécurité sanitaire mondialeavec une attention particulière sur partenariats bilatéraux visant à aider 50 pays à renforcer leurs systèmes de réponse à la pandémie. L’administration espère étendre la liste à 100 pays d’ici la fin de l’année.

Le soutien américain aiderait les pays, dont la plupart se trouvent en Asie et en Afrique, à renforcer leurs systèmes One Health et à mieux gérer les épidémies.