Les pays limitent les exportations alimentaires. Cela peut aggraver la faim dans le monde.

Il y a deux semaines, l’Inde, le deuxième producteur mondial de blé en volume, a annoncé des restrictions à l’exportation sur ce produit. Les producteurs de blé indiens sont confrontés à une perte estimée de 15 à 20 % de leur récolte en raison d’une vague de chaleur dévastatrice, et le gouvernement a cité des préoccupations concernant la sécurité alimentaire nationale pour expliquer cette décision.

Alors que le blé de l’Inde ne représente qu’un faible pourcentage des exportations mondiales de blé et que le gouvernement a annoncé qu’il prévoyait toujours d’exporter vers les pays dans le besoin, les restrictions ne sont que les dernières d’une tendance mondiale affligeante qui, si elle se poursuit, aggravera déjà la hausse niveaux de faim dans le monde.

Avant la guerre en Ukraine, les prix des denrées alimentaires étaient déjà à certains de leurs niveaux historiques les plus élevés en raison des prix élevés du carburant et de l’énergie, des sécheresses et des effets persistants de la pandémie de Covid-19. L’invasion de la Russie les a exacerbés, poussant les prix à des niveaux record en mars. Les habitants des pays connaissant des niveaux élevés d’insécurité alimentaire sont plus exposés au risque de faim car le pain devient plus cher et plus rare.

Le problème n’est pas la production. Même avec la guerre en Ukraine – l’un des principaux producteurs de blé au monde – il y a en fait assez de blé pour nourrir tout le monde dans le monde. L’USDA prévoit que la production de 2022/2023 sera en baisse de 0,6 % par rapport à 2021/2022, ce qui n’est pas bon, mais pas catastrophique en soi. Les principaux producteurs au-delà de l’Ukraine, dont l’Inde, l’Argentine, l’Australie et le Canada, peuvent en fait compenser la majeure partie du blé perdu ou restreint par la guerre de la Russie. Le problème, c’est qu’il coûte plus cher que jamais de transporter le blé là où il doit être, et ce problème ne peut que s’aggraver.

L’Inde n’est que le dernier pays ces dernières semaines à restreindre ses exportations. Des pays comme la Serbie, le Kazakhstan, le Kosovo et l’Égypte ont limité les exportations de blé cette année, et d’autres pays ont limité les exportations du sucre à l’huile végétale en passant par le maïs. Alors que les restrictions indiennes sur le blé à elles seules devraient avoir un effet limité sur les prix alimentaires mondiaux, elles pourraient pousser encore plus de pays à emboîter le pas. Et ce serait désastreux, faisant potentiellement basculer une situation alimentaire mondiale instable dans une crise.

Voici pourquoi les experts pensent cela et pourquoi les gouvernements du monde doivent agir différemment pour prévenir une catastrophe humanitaire.

La guerre d’Ukraine, l’énergie et la crise alimentaire mondiale

Les prix des denrées alimentaires ont atteint des sommets quasi records et ont augmenté presque continuellement au cours des deux dernières années. La guerre en Ukraine a aggravé la situation, car la Russie et l’Ukraine produisent d’importants pourcentages du blé, de l’huile de tournesol et d’autres produits alimentaires vitaux dans le monde. Une hausse des prix du carburant est également un contributeur majeur à la hausse des prix des denrées alimentaires, car les denrées alimentaires coûtent désormais plus cher à stocker, transformer et transporter.

La hausse des prix alimentaires s’ajoute aux crises de la faim dans les pays où les niveaux d’insécurité alimentaire et de sécheresse sont déjà élevés, comme l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie. Ils affectent également de manière disproportionnée les habitants des pays du Moyen-Orient tels que l’Égypte, le Liban et le Yémen, qui dépendent de la Russie et de l’Ukraine pour la majeure partie de leur blé. Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire dans le monde est passé d’environ 768 millions en 2020 à 869 millions en mai 2022.

De nombreux pays en dehors de la région de la mer Noire exportent du blé, et environ 30 % du blé mondial est stocké, il y a donc assez de blé pour nourrir tout le monde. Mais si les producteurs de blé continuent de mettre en place des restrictions à l’exportation, les experts préviennent que les prix continueront d’augmenter à des niveaux ingérables et que davantage de personnes mourront de faim.

Que signifient les restrictions à l’exportation pour la faim dans le monde ?

Le 13 mai, l’Inde a annoncé des restrictions à l’exportation de blé, mais a indiqué qu’elle honorerait les engagements pris avant l’interdiction et continuerait d’accepter les demandes des gouvernements confrontés à l’insécurité alimentaire. À la suite de l’annonce, il y a eu une flambée des prix immédiate (bien que cela se soit quelque peu atténué depuis la semaine dernière).

L’inquiétude à propos de la décision de l’Inde est qu’elle pourrait contribuer à la crise alimentaire mondiale imminente. Mais le plus gros problème n’est pas nécessairement les effets directs à long terme d’une interdiction des prix mondiaux – qui pourraient, en fait, être négligeables. Alors que l’Inde est un important producteur mondial de blé, la majeure partie du blé qu’elle produit est consommée localement ; L’Inde représentait moins de 1 % des exportations mondiales de blé en 2020.

Au contraire, les experts s’inquiètent de l’exemple qu’il donne aux autres producteurs. Historiquement, lorsque des pays, en particulier de grands acteurs mondiaux, instituent des interdictions d’exportation, d’autres pays emboîtent le pas. Cela entraîne une hausse des prix mondiaux en raison de la diminution de l’offre, ce qui génère une panique face aux pénuries, ce qui déclenche ensuite un cercle vicieux de hausse des prix et de famine plus généralisée alors que les pays en situation d’insécurité alimentaire luttent pour se procurer de la nourriture pour leurs populations.

Lors d’une précédente crise alimentaire mondiale en 2007-2008, à laquelle la sécheresse et les prix du carburant ont également contribué, isolant On estime que les changements de politique commerciale ont entraîné près de la moitié de l’augmentation du prix mondial du riz et environ un tiers de l’augmentation du prix mondial du blé.

Dans notre crise actuelle, les restrictions à l’exportation ont augmenté au début de Covid-19, déclenchant une période de flambée des prix, et ont de nouveau augmenté cette année à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. On estime que les restrictions commerciales pré-indiennes ont contribué à environ un sixième, soit 7 points de pourcentage, de la hausse du prix mondial du blé. Pour les personnes vivant dans la pauvreté, une augmentation de cette ampleur peut être catastrophique.

En mars, Chris Barrett, professeur à Cornell qui étudie la sécurité alimentaire, m’a parlé de la comparaison de l’économiste Kym Anderson entre les interdictions d’exportation et les personnes debout lors d’un match de sport dans un stade. Au début, les personnes debout voient mieux, mais ensuite tout le monde suit et personne n’en profite.

“En fin de compte, personne n’obtient une meilleure expérience du match”, a déclaré Barrett, “mais il y a beaucoup de conflits inutiles et de dépenses d’énergie inutiles pour obtenir un résultat inférieur, et c’est là que nous nous retrouvons avec des interdictions d’exportation. Les interdictions d’exportation n’accomplissent pas grand-chose, voire rien, et rien de durable pour les pays qui les appliquent, mais elles causent de réels problèmes aux autres.

Les implications potentielles des restrictions à l’exportation de l’Inde

Les économistes critiquent les restrictions de l’Inde (malgré ses exceptions) et pensent que les impacts négatifs pour les marchés mondiaux et les producteurs nationaux pourraient être similaires à ce que nous avons vu dans le passé, même si ce n’est pas directement dû à la perte de blé indien.

La communication et la perception finissent par être une grande partie de l’histoire. Si les gens pensent qu’il y a pénurie, cela peut devenir une prophétie auto-réalisatrice ; si les pays disent qu’ils vont faire une chose et en font une autre à la place, cela peut également conduire à la panique. Le Premier ministre indien Narendra Modi avait annoncé en avril : « Nous avons déjà assez de nourriture pour notre peuple, mais nos agriculteurs semblent avoir pris des dispositions pour nourrir le monde », proposant de combler certains des déficits d’exportation laissés par la guerre en Ukraine.

“L’exubérance concernant la capacité de nourrir le monde n’était pas réaliste”, m’a dit par e-mail Siraj Hussain, expert en agriculture et en économie rurale chez Arcus Policy Research.

Alors que les interdictions d’exportation sont censées être mises en place pour aider les gens au niveau national, il y a peu de preuves qu’elles aient cet effet. Dans le cas de l’Inde, les interdictions d’exportation ont historiquement fini par nuire aux revenus des agriculteurs en créant un environnement de marché imprévisible et en coupant leur accès aux marchés qui leur donneront des prix plus élevés. Ces interdictions peuvent aider les consommateurs nationaux pendant un certain temps – du moins jusqu’à ce que tout le monde commence à se lever dans le stade – mais elles finissent par nuire aux agriculteurs nationaux. Étant donné que plus de 40 % des Indiens sont employés dans l’agriculture, cela fait beaucoup de personnes qui pourraient être blessées.

Les restrictions à l’exportation sont faciles à mettre en œuvre parce qu’elles ne coûtent pas d’argent et qu’elles “envoient un message politique fort :” nous vous protégeons et gardons la nourriture à la maison “”, a déclaré David Laborde, chercheur à l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. (IFPRI) qui gère leur outil de suivi des restrictions à l’exportation d’aliments et d’engrais. Mais “la réalité est que garder la nourriture à la maison ne signifie pas que cela se termine dans l’assiette des personnes qui en ont besoin”.

Pour protéger les agriculteurs et les autres personnes menacées par la faim en ces temps instables, les gouvernements peuvent plutôt augmenter la protection sociale, comme les transferts monétaires ou les programmes d’alimentation scolaire, ou augmenter le prix de soutien minimum pour les agriculteurs. (L’Inde fournit une protection sociale en poursuivant un programme de subventions alimentaires atteignant environ 800 millions de personnes qui a été efficace pour lutter contre la pauvreté pendant Covid-19.)

La rigueur des restrictions de l’Inde déterminera dans quelle mesure elles affectent finalement les prix mondiaux des denrées alimentaires. L’Inde a déjà annoncé qu’elle autoriserait les exportations enregistrées avant le 13 mai et qu’elle continuerait à commercer avec les pays en situation d’insécurité alimentaire, en particulier dans la région. Si, dans la pratique, l’Inde finit par exporter essentiellement ce qu’elle aurait de toute façon, alors les restrictions à l’exportation elles-mêmes ne devraient pas avoir trop d’incidences sur les prix à long terme pour le monde. “Pour moi, l’interdiction de l’Inde est bien plus un problème de communication et un mauvais exemple que quelque chose qui va traumatiser les marchés”, a déclaré Laborde.

Laborde a noté que l’Argentine, un autre grand fournisseur mondial de blé, serait la prochaine à surveiller compte tenu de son historique de restrictions à l’exportation. Les effets d’entraînement négatifs s’étendent non seulement aux producteurs mondiaux, mais aussi aux producteurs régionaux qui pourraient être incités à interdire les exportations. La Tanzanie et l’Ouganda, par exemple, ne sont pas de grands acteurs sur le marché mondial du blé, mais pour un pays comme le Soudan du Sud qui souffre déjà d’une insécurité alimentaire élevée et de conflits, une interdiction de ces deux pays pourrait être dévastatrice.

Il peut également y avoir des effets négatifs à plus long terme des restrictions à l’exportation pour les pays qui les appliquent. Les restrictions ont porté atteinte à la crédibilité “de l’Inde en tant que fournisseur fiable de tout sur les marchés mondiaux”, ont écrit les chercheurs en agriculture Ashok Gulati et Sanchit Gupta dans l’Indian Express.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) n’a pas de mesures disciplinaires contre les interdictions d’exportation, a déclaré Barrett, car en 1994, lorsque les protocoles ont été rédigés, elle était plus préoccupée par les interdictions d’importation. Des changements à la politique commerciale internationale pourraient être possibles dès juin, lorsque la 12e Conférence ministérielle de l’OMC, reportée, devrait avoir lieu.

Entre-temps, cependant, une crise alimentaire se profile. Une chose importante que les pays peuvent faire pour l’empêcher est de résister à la tentation de restreindre les exportations alimentaires au milieu des fluctuations de l’économie mondiale.