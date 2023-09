Les pays les plus riches du monde doivent fixer des objectifs plus ambitieux en matière de changement climatique, selon un rapport — Enjeux mondiaux

Patient Kyahi, directeur de l’école primaire de Sake, devant le tableau noir dans sa classe remplie de boue à Sake, un village situé à 27 km de la ville de Goma, province du Nord-Kivu en RDC. Crédit : Sibylle Desjardins / Visuels Climat

NEW YORK, 08 sept (IPS) – Individuellement et collectivement, les pays membres du G20 sont loin derrière leurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre et ne parviennent pas à réaliser les réductions significatives des émissions qui seraient nécessaires pour maintenir les températures mondiales à un niveau bas, bien qu’ils possèdent des les capacités technologiques et financières pour réduire les émissions.

Et avec la fin de l’été le plus chaud jamais enregistré, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré que « la dégradation du climat a commencé ».

Les pays du G20, qui possèdent à la fois les plus grandes économies et les plus grandes quantités d’émissions de gaz à effet de serre, se sont engagés à réduire leurs émissions d’ici 2030 pour limiter le réchauffement climatique. Un nouveau papier d’Oxfam estime que leurs objectifs ne sont pas assez ambitieux.

« Les pays du G20 – collectivement et presque tous individuellement – ​​ne parviennent pas à atteindre leur juste part des mesures d’atténuation mondiales ambitieuses nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 ? », rapporte Oxfam, notant que 63 pour cent de la population mondiale vit dans les pays du G20. pays, produisant 78 pour cent des gaz à effet de serre. La quantité de dioxyde de carbone émise chaque année par chaque habitant de ces pays doit être réduite de moitié d’ici 2030 pour respecter l’objectif. Toutefois, les plans actuels ne sont pas en mesure d’atteindre l’objectif mondial.

Selon Oxfam, « les pays les plus riches du G20 obtiennent les pires résultats ».

Oxfam note que les pays à revenu élevé se sont concentrés sur l’augmentation des efforts climatiques des pays à revenu faible et intermédiaire sans remédier à leur propre échec à s’engager à faire leur part. Par exemple, pour contribuer proportionnellement à la réduction des émissions mondiales, les États-Unis devraient augmenter leur objectif de réduction actuel de 240 % supplémentaires. Oxfam a déterminé ces déficits à l’aide de trois outils de mesure différents qui évaluent l’équité et l’ambition des objectifs de réduction actuels des pays.

« Les pays les plus riches du G7 et du G20 doivent intensifier leurs propres ambitions climatiques nationales et augmenter radicalement le financement climatique pour compenser leurs émissions historiques. Ce n’est pas seulement une question d’équité : sans cela, nous n’atteindrons jamais les objectifs vitaux de l’Accord de Paris », a déclaré Nafkote Dabi, responsable de la politique d’Oxfam en matière de changement climatique.

Les membres du G20, qui comprennent des pays à revenu élevé comme les États-Unis, l’Australie et l’Allemagne, sont responsables de 78 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les revenus élevés émettent l’équivalent de 7,4 à 7,7 tonnes de CO 2 en moyenne par personne. Le rapport d’Oxfam indique que leurs émissions doivent être réduites de moitié – de 2,9 à 3,8 tonnes – d’ici 2030. Cela reflète un échec dans leurs engagements nationaux dans leurs pays et dans leurs engagements internationaux. Dans l’ensemble, les pays à revenu élevé figuraient parmi les pires émetteurs de gaz à effet de serre chaque année.

Le manque de financement a empêché de nombreux pays d’atteindre leurs objectifs climatiques. Selon Oxfam, les pays à revenu intermédiaire comme l’Afrique du Sud, la Chine et le Mexique ont à la fois une moindre responsabilité historique dans le changement climatique et moins de capacités financières pour faire face à ses effets.

Les pays du G20 à revenu intermédiaire, comme l’Inde, la Turquie, l’Indonésie et l’Afrique du Sud, émettent actuellement près de 6,1 à 6,3 tonnes de CO. 2 par personne et par an. Il leur faudrait réduire cela à 4 à 5,8 tonnes de CO 2 par personne. Le rapport observe que même s’ils n’ont pas réussi à atteindre leurs ambitions mondiales en matière d’atténuation, dans certains cas, ces pays n’ont pas la capacité financière nécessaire pour résoudre ces problèmes.

Par conséquent, ces pays « en développement » pourraient à juste titre rechercher les contributions au financement climatique qui seraient nécessaires pour respecter ces engagements. C’est là que les membres à revenu élevé du G20 seraient également en mesure de se conformer aux mesures d’atténuation mondiales en augmentant leurs contributions au financement international du climat, soutenant ainsi les efforts d’atténuation des pays à revenu intermédiaire ou faible. Dans le cadre d’un partage équitable des efforts d’atténuation, cela permettrait également à tous d’atteindre les niveaux d’atténuation mondiaux.

Le rapport d’Oxfam a été publié à un moment critique alors que les dirigeants mondiaux se préparent à converger vers des sommets au cours desquels l’action climatique sera sans aucun doute à l’ordre du jour alors qu’ils réévalueront leurs progrès vers les objectifs de développement durable. Les dirigeants des pays du G20 se réuniront en Inde pour le sommet du G20 les 9 et 10 septembre.

Avant la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en novembre, le G20 et d’autres pays devraient présenter leurs prochains engagements en matière d’action climatique pour le bilan mondial de l’Accord de Paris pour 2023. Cela constituera un tournant où il sera déterminé s’ils sont en bonne voie pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

Il y a aussi le prochain Sommet sur l’ambition climatique, le 20 septembre, que le secrétaire général de l’ONU convoquera au milieu du 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies. On s’attend à ce que les gouvernements du monde entier, mais en particulier les principaux émetteurs, présentent des plans d’action climatiques et des CDN actualisés.

Ashfaq Khalfan, directeur de la justice climatique chez Oxfam Amérique, explique que les pays du Sud ont besoin d’investissements massifs à long terme pour remplacer rapidement les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Selon Khalfan, le budget actuel de l’ONU de 100 milliards de dollars par an pour financer tous les projets sur le changement climatique est « une grave sous-estimation ». Un financement adéquat se situerait entre 1 et 2 000 milliards de dollars.

Le L’ONU prédit que si des mesures plus ambitieuses ne sont pas prises, les émissions augmenteront de 10 % d’ici 2030 au lieu de la réduction de 45 % nécessaire pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris. Si le réchauffement climatique dépasse 1,5 ?, dit Khalfan, un demi-million de personnes seront confrontées à l’insécurité hydrique, les écosystèmes seront détruits et il y aura des niveaux de chaleur extrême sans précédent. Pour éviter ces risques, Khalfan suggère que l’opinion publique fasse preuve de plus de radicalité en faisant pression sur ses gouvernements pour qu’ils agissent, en particulier dans les pays à revenu élevé.

Guterres aura l’occasion d’interpeller les dirigeants dont les engagements climatiques sont insuffisants lorsqu’il participera au sommet du G20 en Inde ce week-end. En novembre, les pays soumettront leurs derniers engagements en matière d’action climatique lors du Sommet des Nations Unies sur le climat à Dubaï.

« Les gouvernements doivent vraiment dire, en gros, soit nous acceptons un changement climatique catastrophique parce que nous ne sommes pas disposés à fournir les ressources, soit nous ne sommes pas disposés à accepter un changement climatique catastrophique et nous sommes prêts à fournir les ressources. Ce doit être l’un ou l’autre », a déclaré Khalfan.

« À moins de trois mois de la publication de ce bilan climatique crucial, nous dénonçons le G20 pour son manque d’ambition et d’action. À moins que les pays du G20 n’améliorent substantiellement leurs CDN, ils signifient effectivement « capitulation » face à la crise existentielle de notre époque », a déclaré Dabi.

« Ce sont les personnes vivant dans la pauvreté et dans les pays à faible revenu qui souffrent le plus. Nous nous tournons vers les super-émetteurs mondiaux pour trouver des solutions, mais nous constatons aujourd’hui que leurs chiffres ne correspondent tout simplement pas.

Dans les semaines à venir, le monde surveillera ses dirigeants pour voir s’ils seront capables de prendre les mesures drastiques mais nécessaires pour assumer la responsabilité de l’action climatique.

