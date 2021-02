Les pays les plus pauvres du monde pourraient être facturés pour les vaccins «excédentaires» transmis par le Royaume-Uni, a admis un ministre du gouvernement.

Lord Ahmad a refusé à plusieurs reprises d’exclure de faire payer les pays en développement – déclenchant de nouvelles critiques sur les retards et l’incertitude avant l’envoi de tout coup à l’étranger.

Maintenant, Lord Ahmad, un ministre du ministère des Affaires étrangères, a esquivé les questions sur les accusations, affirmant que «les détails sur la manière et le moment où les vaccins seront partagés» n’ont pas encore été décidés.

«Peut-il confirmer que le coût des doses excédentaires pour les pays à faible revenu sera pris en charge par le Royaume-Uni et que nous ne transférons pas simplement la capacité d’acheter le vaccin?» elle a demandé.

En réponse, Lord Ahmad a déclaré qu’il y aurait «de nouvelles discussions» avec les fabricants de vaccins et COVAX, le programme intergouvernemental pour partager des coups à travers le monde.

Mais il a ensuite fait allusion à des accusations, en disant: «Nous contribuons 548 millions de livres sterling pour un accès équitable mondial via le COVAX AMC [Advance Market Commitment]. Cela reste le principal domaine de soutien du Royaume-Uni. »

«Je suis consterné que le gouvernement semble maintenant envisager de vendre nos doses excédentaires aux pays en développement. Tirer profit des personnes les plus vulnérables de la planète est absolument méprisable. »

Emmanuel Macron, le président français, a déclaré que les pays plus riches devraient commencer à envoyer environ 5% de leurs stocks de vaccins actuels aux pays les plus pauvres.

Et la Russie, la Chine et l’Inde mettent leurs approvisionnements à disposition – dans ce que certains considèrent comme une «diplomatie des vaccins», un moyen de nouer des liens plus étroits avec d’autres capitales.