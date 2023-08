Les pays les plus chers d’Europe, de la Suisse à l’Islande | Nouvelles du monde

Certaines parties de l’Europe peuvent être assez chères (Photo: Getty Images) La crise du coût de la vie a durement touché le Royaume-Uni, des millions de personnes ayant du mal à joindre les deux bouts, car une inflation élevée a un impact sur tout, des factures d’énergie à la nourriture. Alors que nous cherchons tous des moyens de réduire les coûts, il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes aient opté pour des vacances moins chères cette année, de nombreuses destinations à travers l’Europe maintenant des coûts bas pour permettre aux touristes de profiter au maximum de tout ce qu’ils ont à offrir. Cependant, il y a encore des pays en Europe où votre argent durement gagné n’ira pas aussi loin. Quelles sont les destinations les plus chères d’Europe et comment se compare le Royaume-Uni ? Quel est le pays le plus cher d’Europe ? Selon des statistiques récentes, le pays le plus cher d’Europe est la Suisse. En fait, les données de Numbeo, la plus grande base de données au monde sur le coût de la vie, suggèrent que la Suisse n’est qu’après les Bermudes en termes de pays les plus chers au monde. Le site indique que le coût de la vie en Suisse est 88,4% plus élevé qu’au Royaume-Uni – avec des coûts mensuels moyens estimés pour une famille de quatre personnes à plus de 5 000 £. Voici comment cela se décompose (Photo : Myles Goode/metro.co.uk) Un repas pour deux dans un restaurant de milieu de gamme vous coûtera environ 99 £, tandis que l’indice Big Mac de l’Economist – comparant le prix du repas McDonald’s dans les pays du monde – met le coût à 6,70 francs suisses – un peu plus de 6 £ . Malgré un coût de la vie élevé, le niveau de vie est également élevé en Suisse, avec des salaires globalement plus élevés que dans d’autres parties du monde. Le salaire mensuel moyen est d’environ 6 700 francs suisses par mois – environ 6 000 £ – tandis que les impôts sont inférieurs à ceux de nombreux pays, le travailleur célibataire moyen étant imposé à un taux de 18,5 %. Selon Numbeo, les autres pays les plus chers comprennent : Islande L’Islande figure régulièrement sur les listes des pays les plus chers d’Europe – la nation scandinave, qui compte environ 400 000 habitants, importe une grande partie de ses marchandises.



L’Islande peut s’avérer coûteuse (Photo: Getty Images) Le coût de la vie mensuel pour une famille de quatre personnes est d’environ 3 700 £ sans loyer et d’un peu plus de 1 000 £ pour une personne seule, soit environ 43,3 % de plus qu’au Royaume-Uni. Norvège La Norvège est également citée comme l’un des pays les plus chers à vivre, avec un coût de la vie mensuel pour une famille de quatre personnes d’environ 3 458 £ sans loyer et pour une personne seule d’environ 967 £. Cependant, le loyer dans le pays scandinave est légèrement inférieur – environ 6,9 % – à celui du Royaume-Uni, ce qui rend le coût de la vie global en Norvège un peu moins de 35 % plus élevé.



La Norvège n’est pas bon marché non plus (Photo: Getty Images) Danemark Selon Numbeo, le coût de la vie moyen mensuel pour une famille de quatre personnes au Danemark est de 3 234 £ sans compter le loyer et de 904 £ pour une personne seule. Plus: Tendance

Cela coûte environ 25% plus cher qu’au Royaume-Uni. Luxembourg Autre pays plus cher que le Royaume-Uni, le Luxembourg coûte environ 2 923 £ par mois pour une famille de quatre personnes, loyer non compris, et 843 £ par mois pour une personne seule. Dans l’ensemble, cela fait 13,8% de plus qu’au Royaume-Uni. Le coût de la vie au Luxembourg est plus élevé qu’au Royaume-Uni (Photo: Getty Images) Irlande Les données d’Eurostat suggèrent que l’Irlande était le pays de l’UE le plus cher en 2022, avec des prix supérieurs de 46 % à ceux de nombreux autres États membres. Les statistiques de Numbeo indiquent le coût de la vie mensuel moyen pour une famille de quatre personnes à 2 905 £ sans loyer et 830 £ par mois sans loyer pour une personne seule. Cela le place environ 10% plus élevé que le Royaume-Uni. France Le coût de la vie mensuel moyen pour une famille de quatre personnes en France est estimé à 2 804 £ moins le loyer – tandis que les dépenses mensuelles d’une personne seule sont au prix de 786 £. Mais bien que cela le place à 8,9% de plus qu’au Royaume-Uni, le coût global du loyer est considérablement inférieur – à environ 23%.



Appel à Vienne: l’Autriche est légèrement plus chère que le Royaume-Uni (Photo: Getty Images) L’Autriche La situation en Autriche est similaire, avec des dépenses mensuelles pour une famille de quatre personnes moins un loyer estimé à 2 888 £ et 844 £ pour une personne seule. Encore une fois, le loyer serait inférieur d’environ 23 % à celui du Royaume-Uni, bien que le coût de la vie global soit supérieur de 9,4 % à celui du Royaume-Uni en moyenne. PLUS : Six meilleures destinations européennes de vacances d’été avec l’inflation la plus faible

PLUS : Le volcan islandais crache des tornades tourbillonnantes

PLUS : Faites la sieste pendant que vous voyagez sur les meilleures vacances en train couchette en Europe

