Les pays européens veulent acheter des drones iraniens – Téhéran

Le ministère iranien de la Défense a déclaré que les acheteurs occidentaux souhaitaient rester anonymes.

Plusieurs États européens ont demandé à acheter anonymement des drones iraniens, a déclaré aux médias officiels un porte-parole du ministère de la Défense du pays. Plus tôt cette semaine, l’Iran a dévoilé son dernier drone d’attaque produit dans le pays.

Le général de brigade Reza Talaee Nik a déclaré que Téhéran répondait aux demandes de nombreux clients potentiels, a rapporté samedi Tasnim News. Le général a déclaré que l’Iran était prêt à exporter ses véhicules aériens sans pilote (UAV), mais seulement après avoir évalué « considérations politiques et sécuritaires » pour chaque acheteur et en garantissant que l’avion ne sera pas utilisé de manière inappropriée.

Nik n’a pas nommé d’acheteurs potentiels, mais a noté qu’un certain nombre d’États occidentaux et européens en faisaient partie.

Le programme iranien de drones a progressé rapidement ces dernières années, l’industrie iranienne de la défense ayant dévoilé mardi son dernier drone Mohajer-10 lors d’une exposition à Téhéran.

Selon les médias iraniens, le Mohajer-10 peut rester dans les airs pendant 24 heures et voler à une altitude de sept kilomètres, soit un peu plus de quatre milles. Le drone peut transporter une charge utile d’armes de 300 kilogrammes (660 lb), soit trois fois plus que le précédent drone iranien de conception similaire, le Mohajer-6. Le nouveau drone a un rayon d’action de 2 000 kilomètres, selon les informations.

Toute décision des pays européens d’acheter des drones fabriqués en Iran susciterait probablement la colère de Washington, qui a largement sanctionné l’industrie des drones de Téhéran. En plus de sanctionner les fabricants, les États-Unis ont imposé des sanctions économiques aux entreprises iraniennes accusées d’acquérir clandestinement des composants de drones, notamment « Moteurs d’origine européenne » selon un communiqué de presse du département du Trésor américain de mars.

Les États-Unis ont accusé l’Iran de fournir à la Russie des drones « kamikaze » Mohajer-6 et Shahed. Téhéran et Moscou ont tous deux nié ces accusations, bien que les forces russes aient utilisé des analogues apparents des drones Shahed pour frapper des cibles militaires et infrastructurelles ukrainiennes depuis la fin de l’année dernière.