Rebecca Robbins rapporté de Bellingham, Washington, et Thomas Erdbrink d’Amsterdam. Jason Horowitz et Emma Bubola contribution aux rapports d’Italie, Benjamin Mueller de Londres et Denise Grady de New York.

Plus de 70 pays ont depuis autorisé le vaccin, à l’exception notable des États-Unis, où les régulateurs attendent les données d’un grand essai clinique attendu dans les prochaines semaines. Une décision de la Food and Drug Administration sur l’autorisation ou non du vaccin d’AstraZeneca est probablement dans plus d’un mois.

Le vaccin d’AstraZeneca a déjà connu des retards de production qui ont entraîné un déploiement lent et cahoteux en Europe. De plus, certaines personnes en Allemagne et dans d’autres pays ont résisté au vaccin, affirmant qu’elles préfèrent les injections qui ont montré une efficacité plus élevée dans les essais.

La peur de l’innocuité est un revers pour le vaccin d’AstraZeneca, qui a déjà eu du mal à croire qu’il s’agissait d’un vaccin moins souhaitable car il avait un taux d’efficacité global plus faible dans les essais cliniques que certains autres. Il existe cependant de nombreuses données montrant que le vaccin est sûr et efficace, et particulièrement efficace pour prévenir les maladies graves et la mort. Et dans de nombreux endroits à travers le monde, c’est le seul cliché disponible.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy