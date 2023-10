Les pays européens renforcent la sécurité de la communauté juive à la suite des attaques du Hamas contre Israël – POLITICO

Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont décidé de renforcer la protection policière des communautés juives à la suite de l’attaque surprise du Hamas contre Israël et de l’escalade du conflit qui a suivi.

Les gouvernements de toute l’Europe craignent une augmentation des actes antisémites à mesure que se déroulent les combats à Gaza entre Israël et le Hamas soutenu par l’Iran, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. déclarant c’est une « guerre ».

A Londres, des partisans palestiniens ont été aperçus en train de célébrer samedi, incitant la police à créer des « patrouilles de réassurance ».

La police métropolitaine de Londres a ajouté que le conflit pourrait donner lieu à des manifestations dans les prochains jours. « Nous veillerons à ce qu’un plan de maintien de l’ordre approprié soit en place afin d’équilibrer le droit de manifester contre toute perturbation pour les Londoniens », ont-ils écrit dans un communiqué. déclaration.

Les tensions entre Israël et le monde arabe sont vives, alors que Netanyahu a promis de prendre une « puissante vengeance » samedi, après plus de 350 Israéliens ont été tués par les attaques du Hamas contre Israël. Netanyahu a déjà commencé samedi à lancer des frappes aériennes de représailles sur des cibles à Gaza, meurtre environ 200 Palestiniens.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré samedi qu’il avait demandé aux préfets de toute la France de renforcer la sécurité de la communauté juive et qu’il n’y avait « aucune menace » jusqu’à présent, selon le ministère français de l’Intérieur. Huffington Postmais qu’il convoquera une réunion pour évaluer la situation.

Cela intervient alors que la Première ministre française Elisabeth Borne appelé le parti d’extrême gauche français La France Insoumise nourrissait « une forme d’antisémitisme » après avoir publié un communiqué de presse appelant à « la fin de [Israeli] la colonisation. »

La police de Berlin a déclaré avoir « renforcé les mesures de protection des institutions juives et israéliennes » suite aux attaques du Hamas, selon la police. Tagesspiegel.

Le Conseil central des Juifs d’Allemagne a écrit qu’ils sont « en contact intensif » avec les autorités. « Ce qui suit s’applique également : pas de violence, pas d’émeutes et pas de haine dans les rues allemandes », indique le texte.

ONG juive, la Ligue Anti-Diffamation a écrit que « nos données montrent que les extrémistes semblent enhardis par l’attaque du Hamas et ont intensifié leur rhétorique violente, publiant des messages haineux et des appels à de nouvelles agressions contre Israël et ses partisans », faisant allusion à une augmentation potentielle de la violence antisémite.

Des mesures de protection similaires pour la communauté juive ont été adoptées en Espagne et Italie.