Mais en signe d’inégalités d’un pays à l’autre, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé que les coiffeurs, les gymnases et les cafés en plein air pour les bars et restaurants en plein air pourraient ouvrir la semaine prochaine après les allégations de vaccins du pays et le récent blocage. Pendant ce temps, la campagne de vaccination aux États-Unis a continué de s’accélérer, 40% de la population adulte du pays recevant au moins une dose.

Dimanche, des patients atteints de coronavirus ont rempli presque les 120 lits de l’hôpital du district de Bochnia, à 40 kilomètres à l’est de la ville méridionale de Cracovie. Un patient, Edward Szumanski, 82 ans, s’est dit préoccupé par le fait que certaines personnes refusent toujours de voir le virus qui a tué plus de 2,8 millions de personnes dans le monde comme une menace. Environ 55 000 de ces décès sont survenus en Pologne.

«La maladie est définitivement là, et elle est très grave. Ceux qui ne l’ont pas vécu, ceux qui ne l’ont pas dans leur famille se moquent peut-être d’eux-mêmes, mais la réalité est différente », a-t-il déclaré.

La variante de virus la plus contagieuse et la plus agressive identifiée en Grande-Bretagne alimente une grande partie de l’augmentation en Europe. Pendant ce temps, les électeurs de nombreux pays sont en colère contre la stratégie de l’Union européenne, mais aussi contre la façon dont leurs propres gouvernements gèrent la pandémie et l’incapacité à prévenir les pics répétés d’infections.

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a averti lundi que le nombre de patients COVID-19 dans les unités de soins intensifs du pays pourrait rivaliser avec le niveau de la première crise d’il y a un an. S’exprimant à la télévision TF1, il a déclaré que le pays pourrait approcher les niveaux de saturation des unités de soins intensifs d’avril 2020, lorsque les unités de soins intensifs françaises ont détenu plus de 7000 patients infectés par le virus, dont beaucoup se trouvaient dans des installations temporaires car la demande dépassait de loin la capacité de l’unité de soins intensifs pré-pandémique. .

Veran a exprimé l’espoir que les nouvelles infections en France pourraient culminer cette semaine grâce à de nouvelles mesures de verrouillage partiel. Après avoir longtemps résisté aux appels à un nouveau verrouillage, le gouvernement français a fermé des écoles et fermé tous les magasins non essentiels à travers le pays et imposé des restrictions de voyage pendant quatre semaines.

«Nous irons bien,» dit Veran.

Le gouvernement britannique a annoncé lundi que tous les adultes et les enfants peuvent subir des tests de routine contre les coronavirus deux fois par semaine pour contrôler les nouvelles épidémies. Les tests sont introduits alors que Johnson annonce les prochaines étapes de la feuille de route du pays après le verrouillage de trois mois.

La Grande-Bretagne a enregistré près de 127000 décès dus au coronavirus, le bilan le plus élevé d’Europe. Mais tant les infections que les décès ont fortement chuté pendant le verrouillage et depuis le début d’une campagne de vaccination qui a jusqu’à présent administré une première dose à plus de 31 millions de personnes, soit 6 adultes sur 10.

Les autorités de la capitale ukrainienne, Kiev, ont introduit des restrictions de verrouillage plus strictes après un récent pic de cas de virus. Toutes les écoles de la ville de 3 millions d’habitants seront fermées pendant les deux prochaines semaines et seules les personnes disposant d’un pass spécial seront autorisées à emprunter les transports en commun.

«Les hôpitaux sont presque pleins. La situation est difficile », a déclaré le maire de Kiev Vitali Klitschko.

Ailleurs, la Macédoine du Nord a retardé la vaccination de masse en raison de pénuries de vaccins alors que les hôpitaux se remplissent après de nouvelles infections et décès record au COVID-19 la semaine dernière.

En Grèce, qui peine à sortir d’une profonde récession, la plupart des magasins ont été autorisés à rouvrir lundi malgré une augmentation soutenue des infections au COVID-19. Des mesures de verrouillage sont en vigueur depuis début novembre, bien que les magasins aient ouvert brièvement pendant la période de Noël. Les longues fermetures ont mis l’économie sous pression.

La Serbie a également assoupli les mesures contre le coronavirus, malgré le nombre élevé d’infections et un retard dans les vaccinations. Lundi, le gouvernement a autorisé les bars et restaurants à servir les clients à l’extérieur avec une capacité réduite et en respectant les règles de distance sociale.

Aux États-Unis, un haut responsable de la santé publique a déclaré que les jeunes étaient à l’origine de la dernière recrudescence des cas de COVID-19, car l’augmentation de la couverture vaccinale chez les Américains plus âgés prévient les cas les plus graves chez les personnes âgées.

Dr. Rochelle Walensky, la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a cité la propagation croissante des variantes et une augmentation des sports pour les jeunes et des activités parascolaires comme des facteurs qui ont contribué à l’augmentation régulière du nombre de cas au cours des quatre dernières semaines.

Mais Walensky a souligné des développements positifs chez les personnes âgées, le groupe d’âge le plus vulnérable. Le nombre de décès dus à des virus plus élevés est tombé au niveau le plus bas depuis le début de l’automne. Plus de 75% des personnes de 65 ans ou plus ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 dans tout le pays, et près de 55% ont été entièrement vaccinées.

« Ce que nous constatons, c’est à la fois une diminution du nombre de visites aux urgences et du nombre d’hospitalisations associées à cette démographie », a-t-elle déclaré lundi.

Selon le CDC, plus de 23% de tous les adultes aux États-Unis sont entièrement vaccinés.

De nombreux États mettent les vaccins à la disposition des plus jeunes. À partir de lundi, tous les adultes de Floride seront éligibles au vaccin. En outre, l’État a annoncé que les jeunes de 16 et 17 ans pourraient également recevoir le vaccin avec l’accord des parents.

Charlton a rapporté de Paris. Les rédacteurs d’Associated Press Michael Kunzelman, Jill Lawless, Zeke Miller, Daria Litvinova, Nicholas Paphitis, Jovana Gec, Derek Gatopoulos et Costas Kantouris ont contribué à ce rapport.