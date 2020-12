Les pays européens ont commencé dimanche à fermer leurs frontières aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni, un jour après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a ordonné un verrouillage global de Londres et des comtés environnants, invoquant des inquiétudes concernant une nouvelle variante à propagation rapide du coronavirus.

Les nouvelles restrictions en Angleterre, qui sont entrées en vigueur samedi à minuit et ont effectivement mis en quarantaine la capitale et d’autres régions du reste du pays, sont les mesures les plus dures à prendre depuis le premier verrouillage du pays en mars. Les gares de Londres samedi soir remplies de foules de gens qui se bousculent pour quitter la ville.

Inquiets de l’afflux potentiel de voyageurs britanniques, les Pays-Bas ont déclaré il suspendrait les vols en provenance de Grande-Bretagne du dimanche au 1er janvier, notant que la variante trouvée en Angleterre «est censée se répandre plus facilement et plus rapidement».

L’Italie a également suspendu les voyages aériens, invoquant le devoir de protéger les Italiens, et les autorités belges ont décrété dimanche une interdiction de 24 heures sur les arrivées du Royaume-Uni par avion ou par train, qui pourrait être prolongée. D’autres pays envisagent également des interdictions similaires, dont la France et l’Allemagne, selon les médias locaux.