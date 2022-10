Les pays en développement, première victime de la crise énergétique

Le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol, a averti que les pays émergents et en développement sont les plus vulnérables à la flambée des prix de l’énergie.

« Ce ne sont pas les États-Unis qui souffriront le plus [from] les prix élevés de l’énergie”, a déclaré Birol à CNBC mardi.

Birol a déclaré que ceux qui seront les plus durement touchés sont les pays importateurs de pétrole d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine en raison de la hausse des prix des importations et de la faiblesse de leurs devises.

En mai, le Le Fonds monétaire international a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour les pays importateurs de pétrole, avec des prix de l’énergie plus élevés qui devraient s’ajouter à une litanie de défis économiques qui affligent déjà ces pays.

“La hausse des prix des matières premières s’ajoute aux défis découlant de l’inflation et de la dette élevées, du resserrement des conditions financières mondiales, des progrès inégaux de la vaccination et des fragilités et conflits sous-jacents dans certains pays”, a déclaré le FMI dans son rapport.