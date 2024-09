Cette initiative permettra un dialogue inclusif sur le conflit entre Moscou et Kiev, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères.

La Chine, le Brésil et les pays du Sud créeront une plateforme « Amis de la paix » afin de promouvoir une solution diplomatique au conflit entre la Russie et l’Ukraine, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Wang a fait cette annonce jeudi lors d’un entretien avec le conseiller en politique étrangère du président brésilien Lula da Silva, Celso Amorim, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

L’initiative des « Amis de la paix » sera bientôt créée pour permettre un dialogue inclusif sur la crise ukrainienne, a-t-il déclaré, cité dans un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. Ce sera une plateforme ouverte, a ajouté le diplomate.

Selon le ministre des Affaires étrangères, l’objectif sera d’apporter une voix objective et rationnelle sur le conflit entre Moscou et Kiev et de jouer un rôle constructif dans un règlement politique.

L’initiative « devrait être salué par la communauté internationale », Wang a dit.















Amorim a souligné le « grande importance » des deux pays atteignant un « consensus en six points » sur la crise ukrainienne, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. Il a ajouté que le Brésil est prêt à continuer de travailler avec la Chine dans le cadre des « Amis de la paix » afin de parvenir à un consensus et de promouvoir la désescalade.

En mai, Pékin et Brasilia ont élaboré un plan en six points pour tenter de mettre un terme aux combats entre la Russie et l’Ukraine. Entre autres choses, il suggère un cessez-le-feu le long des lignes de front actuelles, désigne les négociations comme le seul moyen de mettre fin au conflit et appelle à une conférence de paix qui serait approuvée à la fois par Moscou et Kiev.

Dans une interview accordée au média brésilien Metropoles au début du mois, le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré que ce plan n’était rien d’autre qu’un « déclaration politique » et « destructeur » dans la nature. Il a également accusé la Chine et le Brésil de « prendre le parti de la Russie » pour avoir proposé une initiative de paix sans consulter Kiev.

Zelensky a déclaré mardi à ABC News que « Nous sommes plus proches de la paix que nous ne le pensons » entre Moscou et Kiev. Il a toutefois insisté sur le fait que la manière de mettre fin aux combats ne passe pas par des négociations, mais par un soutien accru de l’Occident à l’Ukraine. « Ce n’est qu’en position de force que nous pouvons pousser [Russian President Vladimir] Poutine veut arrêter la guerre [in a] voie diplomatique, » a-t-il affirmé.

EN SAVOIR PLUS:

Les États-Unis n’excluent pas le commerce de territoires dans le conflit ukrainien

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu à la déclaration de Zelensky en affirmant que le conflit ne prendra fin que lorsque Moscou aura atteint les objectifs de son opération militaire. « d’une manière ou d’une autre » ce qui n’exclut pas un règlement diplomatique.