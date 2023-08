"Les pays du Sud généreront les 2/3 de la croissance, une grande chance pour l’Inde": Amitabh Kant

Les pays du Sud, c’est-à-dire les pays dont les économies sont en développement, moins développées ou sous-développées, seront à l’origine des deux tiers de la croissance économique mondiale, a déclaré vendredi le sherpa du G20 Amitabh Kant, à la veille du sommet qui se tiendra à Delhi le mois prochain. Soulignant la « position unique » de l’Inde alors qu’elle assume la présidence du bloc influent, M. Kant a également évoqué la nécessité de restructurer les institutions financières créées dans des conditions géopolitiques et économiques différentes.

« … toute la croissance viendra désormais du Sud parce que la démographie est jeune et que le fardeau de la dépendance est faible. Dans les deux prochaines décennies, les deux tiers proviendront du Sud », a-t-il déclaré lors d’un sommet des chefs d’entreprise des pays du G20. .

« Et si le Sud doit diriger l’économie mondiale… parce que la population de la partie occidentale du monde vieillira et que les populations de l’Inde et d’autres marchés émergents continueront de rajeunir… vous avez besoin d’afflux de ressources. ici. »

« Cela nécessitera une restructuration et une refonte des institutions financières multilatérales (mondiales). Elles ont été créées après la Seconde Guerre mondiale… alors qu’il n’y avait ni changement climatique ni ODD (objectif de développement durable). Par conséquent, celles-ci doivent être changé… pour faire face au changement climatique et introduire de nouveaux instruments, comme le financement mixte, les garanties de première perte et le rehaussement de crédit pour permettre aux capitaux privés d’affluer vers les pays du Sud.

La présidence du G20 : une grande chance pour l’Inde

M. Kant a également parlé de l’Inde qui accueillerait la présidence du G20, notant que cela arrive à un moment où le monde est confronté à de multiples défis et donne à New Delhi une « immense opportunité ».

« Un tiers de la planète est en récession… 75 pays sont confrontés à une crise de la dette… 100 millions de personnes ont perdu leur emploi… il y a une crise alimentaire, une crise du carburant et une crise climatique. Et la crise géopolitique en L’Europe (exacerbée par la guerre russe en Ukraine) continue depuis plus d’un an et demi. »

« Mais dans chaque crise, il y a une énorme opportunité et, pour l’Inde, c’est une opportunité de faire ce que le Premier ministre (Narendra Modi) a demandé : être inclusif, décisif, orienté vers l’action et ambitieux », a déclaré M. Kant.

Il a souligné que l’Inde assume la présidence du G20 alors que sa propre économie est sur une forte tendance à la hausse. « … à une époque où l’Inde a accéléré son rythme de croissance. L’Inde est la cinquième économie mondiale et, en 2027, elle sera la troisième », a déclaré l’ancien directeur général du groupe de réflexion gouvernemental NITI Aayog. .

L’Inde se concentrera sur les pays du Sud au G20

L’Inde a clairement indiqué que, durant sa présidence, le G20 se concentrerait sur les pays du Sud, qui comprennent les pays pauvres d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud.

Le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a déclaré, dès l’année dernière, que même s’il est compréhensible qu’une partie de cette attention soit portée sur les questions liées au conflit en Ukraine, cela ne pouvait pas occulter les véritables préoccupations et les problèmes du Sud global. Il a déclaré que certains pays ne pouvaient pas nourrir leur population, manquaient de carburant et avaient souffert au cours de l’année écoulée.