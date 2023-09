Les pays du sud de l’UE demandent un nouvel accord sur l’asile et la surveillance | Actualités, Sports, Emplois

LA VALETTE, Malte (AP) — Les dirigeants de neuf pays du sud de l’Europe ont appelé vendredi l’UE à finaliser un nouvel accord sur la migration et l’asile, et à renforcer ses efforts pour empêcher les départs d’Afrique du Nord alors qu’un autre drame de naufrage se déroulait au large des côtes libyennes.

Une déclaration commune publiée à l’issue d’une réunion d’une journée à Malte a déclaré que les besoins des pays de première ligne, comme l’Italie, qui accueillent la grande majorité des migrants, doivent être pris en compte. « satisfaites de manière adéquate ». Il estime que l’Union européenne, en tant que bloc, doit renforcer sa réponse en renforçant les opérations de surveillance des frontières extérieures de l’Europe afin d’empêcher les départs et de démanteler les réseaux de trafic d’êtres humains.

La réunion d’une journée comprenait Malte, pays hôte, ainsi que la Croatie, Chypre, la France, la Grèce, l’Italie, le Portugal, la Slovénie et l’Espagne. La Slovénie et la Croatie, qui ont des côtes sur la mer Adriatique, ont été ajoutées à ce que l’on appelle « Groupe Med » en 2021.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont également assisté à la réunion, qui précède la réunion informelle des 27 pays de l’UE la semaine prochaine à Grenade, en Espagne.

Pendant ce temps, le groupe de secours humanitaire allemand Sea-Watch a publié une vidéo montrant apparemment un bateau des garde-côtes libyens s’approchant d’un bateau de migrants, puis une cinquantaine de personnes tombant à l’eau. Sea-Watch a déclaré que les garde-côtes libyens « percuté » le bateau de migrants, puis a emmené les survivants à bord d’un autre navire.

Des groupes humanitaires et des organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé l’accord conclu entre l’UE et la Libye visant à financer les garde-côtes libyens afin qu’ils puissent augmenter leurs patrouilles pour ramener les migrants en Libye. L’ONU a déclaré que les abus étaient monnaie courante dans les camps de détention de migrants libyens. L’UE a récemment signé un accord similaire avec la Tunisie, qui est devenue le principal point de départ des bateaux des transporteurs.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni s’est dite satisfaite du « convergence » des points de vue lors du sommet, compte tenu des récentes divergences sur le dossier migratoire avec la France et l’Allemagne. Elle a ajouté qu’elle espérait que l’accord avec la Tunisie serait bientôt concrétisé, la première tranche de financement de l’UE devant arriver la semaine prochaine.

« Le sommet réitère que la voie à suivre (…) est la lutte contre l’immigration clandestine, une lutte acharnée contre les trafiquants et la cause du phénomène migratoire. » Meloni a déclaré à la fin du sommet.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que les pays de l’UE « nous devons déterminer selon nos propres conditions qui entre » le bloc des 27 nations.

« Il s’agit de nous… exerçant ce qui est un droit que nous ne pouvons tout simplement pas sous-traiter à des passeurs. » il a dit. « Actuellement, ce sont les passeurs qui décident qui peut entrer dans l’Union européenne et cela doit changer. »

Mitsotakis a déclaré que les membres de l’UE devraient se concentrer sur le rapatriement des personnes qui n’ont pas droit à l’asile, tout en proposant des voies de migration légale organisées.

L’hôte Robert Abela, le Premier ministre maltais, a déclaré que l’UE devait accélérer le temps nécessaire au rapatriement des migrants dont les demandes d’asile ont échoué. Actuellement, l’absence d’accords de rapatriement avec les pays d’origine permet à de nombreux migrants de simplement disparaître et de se diriger vers le nord à la recherche de famille et de travail.

« Mais en fin de compte, il faut s’attaquer à la question à la source. Pour y parvenir, nous soulignons la nécessité de construire de toute urgence des partenariats plus solides et plus complets avec tous nos partenaires du sud de la Méditerranée », Abela a dit :

La réunion de Malte intervient alors que l’échéance approche pour que le bloc approuve une réforme globale de la migration et de l’asile, sous peine de voir cette réforme s’effondrer.

Selon les règles actuelles de l’UE, le pays où arrivent les demandeurs d’asile doit les héberger pendant le traitement de leur demande. Les pays de première ligne, comme l’Italie, ont déclaré que l’accord leur imposait un fardeau excessif, mais peu de progrès ont été réalisés au cours des trois années écoulées depuis le dévoilement d’un nouvel accord européen.

Les États membres se disputent pour savoir quel pays devrait prendre en charge les migrants à leur arrivée et si d’autres pays devraient être obligés de les aider, des débats qui ont alimenté le doute quant à la possibilité d’une refonte avant les élections européennes de juin.

Pour que l’accord soit adopté, disent les responsables et les législateurs, un accord sur les 10 parties du plan doit être conclu d’ici février. Une nouvelle Commission européenne et un nouveau Parlement européen commenceront leurs travaux l’année prochaine et pourraient vouloir modifier l’accord, augmentant ainsi le risque qu’il s’effondre.

Dans la déclaration finale de Malte, les dirigeants ont appelé les États de l’UE à « pour intensifier les négociations » parvenir à un accord « avant la fin de la législature en cours ».







