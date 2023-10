TOKYO (AP) — Les responsables du commerce et de l’économie des démocraties riches du Groupe des Sept ont renforcé dimanche leur engagement à travailler ensemble pour garantir des chaînes d’approvisionnement fluides pour des produits essentiels comme l’énergie et l’alimentation malgré les incertitudes mondiales.

Les nations ont promis de maintenir « un système commercial libre et équitable basé sur l’État de droit et renforçant la résilience économique et la sécurité économique », ont déclaré les responsables dans une déclaration commune.

La ministre des Affaires étrangères Yoko Kamikawa, qui a co-organisé l’événement de deux jours dans la ville occidentale d’Osaka, a souligné l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la guerre entre Israël et le Hamas comme les dernières menaces à la stabilité des approvisionnements énergétiques et alimentaires.

« Nous, les nations qui partageons des valeurs importantes, avons une position de responsabilité dans un contexte d’incertitudes croissantes », a-t-elle déclaré en clôturant la réunion, mettant l’accent sur la démocratie, l’inclusion et les droits de l’homme.

Les pays développés s’inquiètent de plus en plus du maintien d’un approvisionnement stable en puces informatiques ainsi qu’en minéraux essentiels, comme le lithium, qui sont essentiels de nos jours face à la demande de véhicules électriques et d’autres énergies vertes.

Le G7 comprend les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et la Grande-Bretagne. L’Union européenne, l’Australie, le Chili, l’Inde, l’Indonésie et le Kenya ont été invités à participer à cette réunion de deux jours, tout comme des organisations économiques telles que l’Organisation mondiale du commerce.

Les pays du G7 ont réitéré leurs critiques à l’égard de ce qu’ils ont appelé dans leur déclaration commune « la guerre d’agression brutale, non provoquée, injustifiable et illégale de la Russie contre l’Ukraine ».

Les participants ont discuté de la manière dont la politique commerciale peut contribuer à lutter contre le changement climatique, à renforcer la sécurité alimentaire, à promouvoir le commerce numérique et à œuvrer en faveur du développement durable.

Le commerce est un secteur où se manifestent des tensions politiques croissantes avec la Chine, même si la Chine n’a pas été directement mentionnée lors des réunions.

La Chine, bien qu’absente aux réunions, est apparue comme un point central. La Chine a imposé des restrictions à l’exportation de deux métaux utilisés dans les puces informatiques et les cellules solaires – le gallium et le germanium – qui, selon elle, étaient destinés à « sauvegarder la sécurité nationale ».

Lors du sommet du G7 à Hiroshima, dans le sud-ouest du Japon, plus tôt cette année, les participants ont évoqué la « coercition économique », une référence indirecte à la façon dont la Chine exploite la dépendance économique de certains pays. Cette expression a de nouveau été utilisée lors du G-7 d’Osaka.

En tant que pays hôte, le Japon s’est concentré sur la façon dont la Chine a interdit les importations de fruits de mer japonais après le récent rejet massif d’eaux usées traitées du pays. Centrale nucléaire de Fukushimaqui a connu des fusions de réacteurs en 2011.

Yasutoshi Nishimura, le ministre japonais en charge du Commerce et de l’Economie, a déclaré que les pays du G7 ont exprimé leur soutien et leur compréhension de la position du Japon, soulignant la sécurité des aliments japonais sur la base de preuves scientifiques, notamment celles de Fukushima. Le Japon continuera de faire pression pour que les interdictions alimentaires soient levées, a-t-il déclaré aux journalistes.

Nishimura a également déclaré que les pays invités qui ont participé à la réunion du G7, notamment l’Australie et l’Inde, étaient des alliés potentiellement puissants dans le renforcement de la chaîne d’approvisionnement en matériaux de valeur.

Parmi les accords bilatéraux en marge, citons celui entre la Grande-Bretagne et le Japon visant à travailler ensemble sur les chaînes d’approvisionnement en minerais, que les deux parties considèrent comme essentielles pour parvenir à une énergie propre et à une défense nationale efficace.

Le Japon a également conclu un accord avec l’UE sur les échanges de données numériques, affirmant son engagement à travailler ensemble sur des normes visant à faciliter le commerce dans le secteur numérique, y compris les échanges en ligne.

Kamikawa a également rencontré la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, et a réaffirmé les liens bilatéraux en faveur de « l’ordre économique libre et équitable », et a échangé des notes sur l’importance pour les femmes de jouer un rôle plus important sur la scène du G-7.

___

Yuri Kageyama est sur X, anciennement Twitter : https://twitter.com/yurikageyama