Les pays du G7 promettent un système pour plafonner les revenus russes des ventes de pétrole

Les ministres des Finances des puissances industrielles du Groupe des Sept se sont engagés vendredi à mettre en place un système visant à plafonner les revenus de la Russie provenant des ventes de pétrole, une idée que les dirigeants des nations avaient promis d’explorer lors de leur sommet en juin.

L’objectif est de réduire les revenus de la Russie et, ce faisant, sa capacité à financer sa guerre en Ukraine, tout en limitant l’impact de la guerre sur les prix mondiaux de l’énergie, dont la hausse a alimenté l’inflation dans le monde.

Dans une déclaration publiée par l’Allemagne, qui préside le G7 cette année, les ministres ont déclaré qu’ils “confirment notre intention politique commune de finaliser et de mettre en œuvre une interdiction complète des services qui permettent le transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers d’origine russe dans le monde”.

La fourniture de ces services “ne serait autorisée que si le pétrole et les produits pétroliers sont achetés à un prix égal ou inférieur (“le prix plafond”) déterminé par la large coalition de pays adhérant et mettant en œuvre le plafond des prix”, indique le communiqué.

La déclaration n’a donné aucun chiffre pour un plafond de prix potentiel et n’a pas non plus précisé quand le G7 vise à finaliser le plan. Dans le communiqué, les ministres ont déclaré que “nous invitons tous les pays à apporter leur contribution à la conception du plafonnement des prix et à mettre en œuvre cette mesure importante”, appelant à une “large coalition afin de maximiser l’efficacité”.

L’ancien chancelier britannique de l’Échiquier Rishi Sunak, défenseur central, et la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen, arrière droite, lors d’une réunion du G7 à Londres en juin 2021. Le plafond vise à réduire les revenus de la Russie et sa capacité à financer sa guerre en Ukraine, tout en limiter l’impact de la guerre sur les prix mondiaux de l’énergie. (Stefan Rousseau/Associated Press)

Mesures explorées pour la première fois lors de la réunion du G7 en juin

Lorsqu’ils se sont rencontrés en juin en Allemagne, les dirigeants du G7 – les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Canada et le Japon – ont convenu d’explorer la faisabilité de mesures visant à interdire les importations de pétrole russe au-delà d’un certain prix.

Le plafonnement des prix – poussé par le président américain Joe Biden – pourrait fonctionner car les fournisseurs de services sont principalement situés dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni et donc à portée de sanctions. Pour être efficace, cependant, il devrait impliquer autant de pays importateurs que possible, en particulier l’Inde, où les raffineurs s’arrachent le pétrole russe bon marché boudé par les commerçants occidentaux.

Les États-Unis ont déjà bloqué les importations de pétrole russe, qui étaient de toute façon faibles. L’Union européenne a décidé d’imposer une interdiction sur 90 % du pétrole russe qui arrive par voie maritime, mais l’interdiction n’entre en vigueur qu’à la fin de l’année.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le G7 avait fait « un pas en avant critique » et que « l’action d’aujourd’hui contribuera à porter un coup dur aux finances russes et entravera à la fois la capacité de la Russie à mener sa guerre non provoquée en Ukraine et accélérera la détérioration de la L’économie russe.”

“Nous avons déjà commencé à voir l’impact du plafonnement des prix à travers les tentatives précipitées de la Russie de négocier des échanges pétroliers bilatéraux à des rabais massifs”, a déclaré Yellen dans un communiqué.

La déclaration du G7 de vendredi indique que le groupe encourage les autres pays producteurs de pétrole à augmenter leur production afin de réduire la volatilité des marchés de l’énergie.