Les pays du G7 fourniront 1 milliard de vaccins Covid-19 aux pays «les plus nécessiteux», mais ce n’est pas suffisant, selon l’OMS

Le dernier jour de la réunion du G7 à Cornwall, en Angleterre, dimanche, le groupe a annoncé qu’il s’était mis d’accord sur un programme commun pour « Mettre fin à la pandémie » par « conduire un effort international intensifié, commençant immédiatement, pour vacciner le monde en fournissant autant de vaccins sûrs au plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible. »

« Le total des engagements du G7 depuis le début de la pandémie prévoit un total de plus de deux milliards de doses de vaccin, les engagements depuis notre dernière rencontre en février 2021, y compris ici à Carbis Bay, prévoyant un milliard de doses au cours de l’année prochaine. » s’est vanté le communiqué, ajoutant que la priorité était de fournir « Des vaccins abordables pour les pays les plus pauvres » en travaillant avec le secteur privé.

La moitié des vaccins proviendront des États-Unis, tandis que 100 millions proviendront du Royaume-Uni.

Les membres du G7 sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon, et comprend également des représentants de l’Union européenne. Cette année, les dirigeants de l’Australie, de l’Inde, de la Corée du Sud et de l’Afrique du Sud ont également été invités en tant qu’invités.

Malgré l’objectif élevé d’exportation de vaccins, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que le nombre n’est pas suffisant pour arrêter la pandémie.

« Pour vraiment mettre fin à la pandémie de Covid-19, notre objectif doit être de vacciner au moins 70 % de la population mondiale d’ici la réunion du G7 en Allemagne l’année prochaine. » il mentionné, expliquant que « Pour ce faire, nous avons besoin de 11 milliards de doses. »

« Nous nous félicitons des annonces généreuses faites sur les dons de vaccins, mais nous avons besoin de plus, et maintenant » a-t-il conclu.

Après avoir été interrogé par un journaliste dimanche sur les remarques du directeur général de l’OMS, Johnson a déclaré qu’il rejetait l’idée que le Royaume-Uni et les autres pays du G7 n’en faisaient pas assez. Il a noté que le Royaume-Uni est « l’un des plus gros donateurs au monde » et cela «Malgré le fait de devoir dépenser 407 milliards de livres sterling pour soutenir les emplois, les familles et les moyens de subsistance dans ce pays, nous dépensons 10 milliards de livres sterling pour soutenir les plus pauvres et les plus nécessiteux dans le monde.

« Je pense que les gens comprennent que nous sommes toujours le deuxième contributeur d’aide au G7 et je pense que les gens peuvent en être très fiers » a déclaré le Premier ministre.

