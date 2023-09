Les pays du G7 envisagent apparemment d’interdire prochainement les diamants russes. De Beers approuve

Le G7 envisage apparemment d’interdire les diamants russes, dans le but de couper une source de financement pour sa guerre contre l’Ukraine.

La Belgique, qui abrite la première plaque tournante mondiale du commerce des diamants, a proposé cette initiative, mais elle pourrait dépendre de l’adhésion de l’Inde.

L’Afrique du Sud est le 5ème producteur mondial de diamants.

De Beers aime le plan.

Les pays du Groupe des Sept (G7) devraient annoncer une interdiction d’importer des diamants russes dans les deux à trois prochaines semaines, ont déclaré vendredi des responsables belges aux journalistes, dans le but de renforcer la capacité de la Russie à financer la guerre en Ukraine.

Le plan pourrait transformer la chaîne d’approvisionnement mondiale en diamants, mais sa mise en œuvre dépendra fortement de l’Inde, dont l’industrie diamantaire emploie des millions de personnes qui taillent et polissent 90 % des diamants mondiaux.

L’interdiction, proposée par la Belgique, où la ville d’Anvers est la première plaque tournante mondiale du commerce des diamants, entrera en vigueur le 1er janvier, a déclaré à la presse à Bruxelles l’un des responsables du gouvernement, qui a demandé à garder l’anonymat.

Si cela se déroule comme prévu, cela diviserait le marché mondial des diamants de consommation. Le G7, qui représente 70 % du marché de consommation, n’accepterait plus les diamants en provenance de Russie, le plus grand producteur mondial de diamants bruts.

« Nous parlons de restructuration d’un marché mondial », a déclaré le responsable, reconnaissant que le système ne fonctionnerait pas parfaitement dans l’immédiat et que le G7 était encore en train d’évaluer les détails du plan proposé par la Belgique.

« La Russie est le plus grand fournisseur mondial. Avec ce système, nous les supprimons, les laissant sur un marché inférieur avec des prix plus bas. Nous réduisons les flux financiers de ce secteur. »

Les efforts visant à réduire les revenus russes des diamants et à s’appuyer sur les sanctions imposées par Washington à l’encontre de la société russe Alrosa, le plus grand producteur mondial de diamants, ont été discutés entre les dirigeants du G7 depuis l’année dernière.

ALROSA a refusé de commenter.

Ces dernières années, l’Afrique du Sud est devenue le cinquième producteur mondial de diamants, derrière la Russie, le Botswana, le Canada et la République démocratique du Congo.

L’UE a acheté pour 1,5 milliard de dollars de diamants russes l’année dernière, selon les données d’Eurostat, car l’UE n’a pas interdit les importations de pierres précieuses russes ni mis Alrosa sur liste noire.

De Beers, l’entreprise diamantaire d’Anglo American Plc, a déclaré que l’industrie du diamant avait pour objectif de soutenir les efforts du G7.

« La question est de savoir comment nous pouvons le faire collectivement et efficacement afin que tous les secteurs de l’industrie – grands et petits – soient représentés », a-t-il déclaré dans un courrier électronique.

Avant la guerre entre la Russie et l’Ukraine, De Beers et Alrosa étaient en tête des ventes mondiales de diamants bruts, De Beers représentant 33 % en valeur et Alrosa 24 %, selon un rapport de De Beers.

En 2021, les ventes mondiales de diamants bruts s’élevaient à 16,4 milliards de dollars, tandis que la demande de diamants taillés s’élevait à 28 milliards de dollars, selon le rapport de De Beers. La demande de bijoux en diamants naturels s’élevait à 87 milliards de dollars, les États-Unis étant le plus gros consommateur.

Indemnités en Inde et en Afrique

Désormais, une fois que les diamants russes sont taillés et polis en dehors de Russie, ils sont considérés comme provenant du pays qui les a « transformés », a déclaré l’analyste des diamants Paul Zimnisky.

« Les représentants de l’industrie ont été très activement impliqués dans cette discussion et les responsables gouvernementaux sont donc conscients et tentent de limiter l’impact négatif que cela aura sur des centres neutres sur la question comme l’Inde et l’Afrique », a-t-il déclaré.

La Belgique ne souhaite pas que le surcoût incombe aux consommateurs et aux bijoutiers, ni qu’elle limite les pierres taillées par l’Inde.

Le pays de l’UE a suggéré que les contrôles douaniers soient centralisés dans les points d’entrée des grossistes du G7 pour les pierres brutes et polies.

Il y aura trois niveaux de systèmes de contrôle et de blockchain qui généreront deux certificats du G7 pour les articles bruts et polis et ce n’est qu’alors qu’ils seront autorisés à circuler librement au sein du G7.

« Les polisseurs indiens peuvent tailler ce qu’ils veulent, mais (les pierres précieuses russes) doivent être séparées… Au moment où le diamant taillé est proposé à l’exportation, la référence sera faite au brut d’origine, encore une fois en utilisant une combinaison d’inspection physique. et des données de traçabilité », a déclaré le deuxième responsable belge.

Le Conseil indien de promotion des exportations de pierres précieuses et de bijoux a refusé de commenter.

Le système exempterait également les producteurs de diamants africains. Si un vendeur africain peut prouver que la provenance est locale et que la production reste conforme aux statistiques de production, alors il n’est pas nécessaire d’avoir un certificat G7, ont ajouté les responsables belges.

« En supprimant Alrosa, nous (la Belgique), en tant que centre commercial, serons privés de 35 à 40 % du marché », a déclaré l’un des responsables.

À moyen terme, les pierres précieuses russes pourraient être envoyées aux consommateurs asiatiques, laissant les diamants non russes vers les marchés occidentaux, a déclaré Zimnisky.

« Je pense que les responsables du G7 impliqués dans cette affaire prennent cela très au sérieux et je crois qu’ils vont l’appliquer strictement. Mais la méthode d’application sera la partie la plus difficile. »