Les pays du G7 condamnent l’enlèvement d’Ukrainiens par la Russie à Zaporizhzhia et exigent la restitution de l’installation

Le G7 a appelé samedi la Russie à rendre le contrôle total de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à l’Ukraine suite à des informations selon lesquelles la Russie aurait kidnappé des employés ukrainiens de premier plan dans l’installation.

La centrale électrique a été une préoccupation majeure pour l’Ukraine et la Russie tout au long de l’invasion du pays par le président Vladimir Poutine, posant une menace de catastrophe nucléaire si elle est endommagée ou laissée en mauvais état au milieu du conflit. Les pays du G7 comprennent les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni

“Nous condamnons les enlèvements répétés par la Russie de dirigeants et d’état-major ukrainiens et dénonçons l’application d’autres formes de pression sur le personnel ukrainien restant”, a annoncé le G7 dans un communiqué. “Ces actions compromettent davantage la sûreté et la sécurité nucléaires du ZNPP [Zaporizhzhia Nuclear Power Plant] en empêchant le personnel clé d’exercer ses fonctions indispensables. Nous rejetons fermement ces actes irresponsables, cruels et dangereux et exigeons la libération immédiate des personnes détenues.”

“Nous exhortons la Russie à rendre immédiatement le contrôle total du ZNPP à son propriétaire souverain légitime, l’Ukraine, à retirer tout le personnel russe de l’installation et à mettre fin à toute tentative visant à placer imprudemment et dangereusement le ZNPP sous administration russe, ce qui pourrait compromettre davantage sa opérations sûres et sécurisées », ajoute le communiqué.

La déclaration a poursuivi en rejetant l’annexion revendiquée par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson.

Une équipe de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) déployée dans la centrale électrique en septembre a signalé que l’installation avait été “gravement endommagée” par des attaques d’artillerie. La Russie et l’Ukraine nient avoir ciblé l’usine.

“Le premier pilier important de la sécurité qui existe dans toute installation nucléaire est de ne pas violer son intégrité physique”, a déclaré à l’époque le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi. “Et malheureusement… c’est arrivé. C’est arrivé et cela continue d’arriver. L’attaque physique, consciemment ou non – les coups que cette installation a reçus et que j’ai pu personnellement voir et évaluer avec mes experts – est tout simplement inacceptable.”

“Nous jouons avec le feu et quelque chose de très, très catastrophique pourrait se produire”, a-t-il ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a appelé les troupes de l’ONU à se déployer dans l’installation et à l’entretenir pendant toute la durée du conflit.