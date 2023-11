Les pays du G7 annoncent une position unifiée sur la guerre entre Israël et le Hamas après des réunions intensives à Tokyo

TOKYO (AP) — Les hauts diplomates des principales démocraties industrielles du Groupe des Sept ont annoncé une position unifiée sur le Guerre Israël-Hamas mercredi après des réunions intensives à Tokyo, condamnant le Hamas, soutenant le droit d’Israël à l’autodéfense et appelant à des « pauses humanitaires » pour accélérer l’aide aux civils désespérés dans la bande de Gaza.

Dans une déclaration faisant suite à deux jours de négociations, les nations ont cherché à équilibrer les critiques sans équivoque des attaques du Hamas contre Israël et « la nécessité d’une action urgente » pour aider les civils dans l’enclave palestinienne assiégée.

“Toutes les parties doivent permettre un soutien humanitaire sans entrave aux civils, y compris la nourriture, l’eau, les soins médicaux, le carburant et les abris, ainsi que l’accès aux travailleurs humanitaires”, indique le communiqué, martelé par le secrétaire d’État américain Antony Blinken et les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne et du Canada. , France, Allemagne, Japon et Italie. « Nous soutenons les pauses et les couloirs humanitaires pour faciliter l’aide d’urgence, les déplacements des civils et la libération des otages. »

La réunion du G7 était, en partie, une tentative de contenir l’aggravation de la crise humanitaire tout en empêchant l’approfondissement des divergences plus larges sur Gaza. Cela s’est produit “à un moment très intense pour nos pays et pour le monde”, a déclaré Blinken dans un discours aux journalistes, ajoutant que “l’unité du G7 est plus forte et plus importante que jamais”.

Les ministres ont noté que le G7 « travaille intensément pour empêcher le conflit de s’intensifier davantage et de se propager plus largement », et qu’il utilise également des sanctions et d’autres mesures « pour priver le Hamas de la capacité de collecter et d’utiliser des fonds pour commettre des atrocités ». Ils ont également condamné « la montée de la violence extrémiste des colons contre les Palestiniens », qu’ils jugent « inacceptable, qui porte atteinte à la sécurité en Cisjordanie et menace les perspectives d’une paix durable ».

Alors que les diplomates se rencontraient au centre-ville de Tokyo, une agence des Nations Unies a déclaré que des milliers de Palestiniens de Gaza fuyaient à pied vers le sud avec seulement ce qu’ils pouvaient emporter, après avoir manqué de nourriture et d’eau dans le nord. Israël a déclaré que ses troupes étaient combattre les militants du Hamas au plus profond de la ville de Gazaqui abritait quelque 650 000 personnes avant la guerre et où l’armée israélienne affirme que le Hamas a son commandement central et un vaste labyrinthe de tunnels. Le nombre croissant de personnes se dirigeant vers le sud témoigne d’une situation de plus en plus désespérée dans et autour de la plus grande ville de Gaza, qui a subi d’intenses bombardements israéliens.

“Nous voulons tous mettre fin à ce conflit le plus rapidement possible tout en minimisant les souffrances des civils”, a déclaré Blinken. “Mais, comme j’en ai discuté avec mes collègues du G7, ceux qui appellent à un cessez-le-feu immédiat ont l’obligation d’expliquer comment s’attaquer au résultat inacceptable qui en résulterait probablement : le Hamas reste en place avec plus de 200 otages, avec la capacité et l’intention déclarée de répéter encore et encore les attentats du 7 octobre. »

En ce qui concerne l’après-guerre, Blinken a déclaré que « les éléments clés devraient inclure l’absence de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. … Pas d’utilisation de Gaza comme plate-forme pour le terrorisme ou d’autres attaques violentes. Pas de réoccupation de Gaza après la fin du conflit. Aucune tentative de blocus ou d’assiégeage de Gaza. Aucune réduction sur le territoire de Gaza. Nous devons également garantir qu’aucune menace terroriste ne puisse émaner de Cisjordanie. »

Outre le conflit qui a duré un mois à Gaza, qui a suivi Attaque du Hamas le 7 octobre en Israël, au cours de laquelle des militants ont tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et en ont capturé 242, Les envoyés du G7 ont été confrontés à une série d’autres crises, notamment la guerre russe en Ukraine, les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord et l’agression croissante de la Chine dans les conflits territoriaux avec ses voisins. Des efforts ont également été déployés en faveur d’une coopération pour lutter contre les pandémies, les opioïdes de synthèse et les menaces liées à l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle.

Bien avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le G7 s’est uni pour défendre l’ordre international apparu après la destruction de la Seconde Guerre mondiale. Malgré quelques divergences, le groupe a conservé un front uni pour condamner et s’opposer à l’invasion russe.

« Notre engagement inébranlable à soutenir la lutte de l’Ukraine pour son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale ne faiblira jamais », indique le communiqué.

La ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, a déclaré que les ministres des Affaires étrangères du G7 « ont fermement condamné les lancements répétés de missiles balistiques par la Corée du Nord ainsi que les transferts d’armes de la Corée du Nord vers la Russie, qui violent directement les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU ».

Elle a souligné la nécessité de l’unité et de la coopération du G7 pour faire face aux conflits et tensions mondiaux.

“L’unité du G7 dans la région Indo-Pacifique est extrêmement importante”, a-t-elle déclaré. “Il est extrêmement important que le G7 s’engage franchement avec la Chine et lui exprime directement ses préoccupations et travaille avec elle sur les défis mondiaux et les domaines d’intérêt commun”.

Blinken a fait pression pour se développer considérablement le montant de l’aide humanitaire être envoyé à Gaza et amener Israël à accepter « fait une pause » dans son opération militaire pour permettre à cette aide d’entrer et à davantage de civils d’en sortir. Israël n’est toujours pas convaincu et les pays arabes et musulmans exigent un cessez-le-feu complet et immédiat, ce à quoi les États-Unis s’opposent. Il y a également eu des résistances à l’idée de discuter de l’avenir de Gaza, les États arabes insistant sur le fait qu’il faut d’abord s’attaquer à la crise humanitaire immédiate.

Il y a eu quelques petites fissures au sein du G7 à propos de Gaza, ce qui a enflammé l’opinion publique internationale. Les démocraties ne sont pas à l’abri de passions intenses qui se sont manifestées lors de manifestations massives pro-palestiniennes et anti-israéliennes dans les capitales du G7 et ailleurs.

Le mois dernier, au Conseil de sécurité de l’ONU, par exemple, la France a voté en faveur d’une résolution appelant à une trêve humanitaire à Gaza, à laquelle les États-Unis ont opposé leur veto parce qu’elle n’allait pas assez loin dans sa condamnation de l’attaque du Hamas contre Israël, qui a déclenché la crise. guerre. La Grande-Bretagne et le Japon se sont abstenus lors de ce vote.

Blinken est arrivé à Tokyo en provenance de Turquie, dernière étape d’un voyage de quatre jours tour éclair au Moyen-Orient cela a commencé par des visites en Israël, en Jordanie, en Cisjordanie, à Chypre et en Irak. Du Japon, il se rendra en Corée du Sud puis en Inde.