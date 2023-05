Les pays du G20 alimentent « l’esclavage moderne », selon un rapport

Les 20 pays les plus riches du monde alimentent le travail forcé et représentent plus de la moitié des quelque 50 millions de personnes vivant dans « l’esclavage moderne », selon un rapport publié mercredi.

Le rapport de la fondation Walk Free, un groupe de défense des droits de l’homme qui se concentre sur l’esclavage moderne, indique que six membres du Groupe des 20 comptent le plus grand nombre de personnes en esclavage moderne, soit en travail forcé, soit en mariage forcé.

L’Inde arrive en tête de liste avec 11 millions, suivie de la Chine avec 5,8 millions, de la Russie avec 1,9 million, de l’Indonésie avec 1,8 million, de la Turquie avec 1,3 million et des États-Unis avec 1,1 million.

Parmi les pays du G20, le Canada occupait la quinzième place pour la prévalence de l’esclavage moderne, devant le Royaume-Uni et derrière la France et l’Afrique du Sud, selon le rapport de la fondation. Il a déclaré que le Canada compte près de 69 000 personnes qui sont exploitées pour le travail ou le mariage forcé sans aucune issue.

Des centaines de personnes défilent au centre-ville d’Ottawa le 25 juillet 2021, demandant aux travailleurs migrants d’obtenir un statut d’immigration permanent au Canada. Selon le rapport Walk Free, le Canada s’est classé quinzième parmi les pays du G20 pour la prévalence de l’esclavage moderne. (Krystalle Ramlakhan/CBC)

À l’exception du Japon, les pays où la prévalence de l’esclavage moderne est la plus faible se trouvent en Europe du Nord ou de l’Ouest, selon le rapport.

Mais même ces pays – dont la Suisse, la Norvège, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Belgique, l’Irlande et la Finlande – comptent encore « des milliers de personnes qui continuent d’être forcées de travailler ou de se marier contre leur gré, malgré leur haut niveau de développement économique ». , l’égalité des sexes, le bien-être social et la stabilité politique, ainsi que des systèmes de justice pénale solides », selon le rapport.

Augmentation de l’esclavage moderne

En septembre dernier, un rapport de l’Organisation internationale du travail de l’ONU et de l’Organisation internationale pour les migrations et Walk Free estimait que 50 millions de personnes vivaient dans « l’esclavage moderne » – 28 millions dans le travail forcé et 22 millions dans le mariage forcé – à la fin de 2021. Dans l’ensemble, cela représente une augmentation de 10 millions de personnes en seulement cinq ans à partir de la fin de 2016.

Le rapport 2023 de Walk Free a fourni les mêmes chiffres pour « n’importe quel jour en 2021 », avec une augmentation de 10 millions depuis son indice de 2018.

« L’esclavage moderne imprègne tous les aspects de notre société », a déclaré Grace Forrest, directrice fondatrice de Walk Free, dans un communiqué. « Il est tissé à travers nos vêtements, illumine nos appareils électroniques et assaisonne notre nourriture », a-t-elle déclaré. Notant qu’il s’agit « d’un miroir tenu au pouvoir, reflétant qui dans une société donnée l’a et qui ne l’a pas ».

Grace Forrest, directrice fondatrice de la Walk Free Foundation, vue lors d’une cérémonie de remise des prix à Sydney en novembre 2018, a déclaré que l’esclavage moderne « imprègne tous les aspects de notre société ». (Ryan Pierse/Getty Images/GQ Australie)

« L’esclavage moderne est caché à la vue de tous et est profondément lié à la vie dans tous les coins du monde », indique le rapport Walk Free.

« Chaque jour, des gens sont trompés, contraints ou contraints à des situations d’exploitation qu’ils ne peuvent ni refuser ni quitter. Chaque jour, nous achetons les produits ou utilisons les services qu’ils ont été contraints de fabriquer ou d’offrir sans se rendre compte du coût humain caché. »

Problème de carburant des chaînes d’approvisionnement mondiales

Cela est particulièrement évident dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, où les pays du G20 importent chaque année pour 468 millions de dollars américains de produits considérés comme « risquant » d’être produits par le travail forcé, notamment l’électronique, les vêtements, l’huile de palme, les panneaux solaires et les textiles, selon le rapport. .

Il a déclaré que le travail forcé se produit dans tous les pays, quel que soit le revenu et est « profondément lié à la demande des pays à revenu élevé », la production et la circulation des marchandises entre les pays créant des chaînes d’approvisionnement complexes, « dont beaucoup sont entachées de travail forcé ».

Des militantes pakistanaises participent à un rassemblement pour la Journée internationale de la femme à Lahore, au Pakistan, le 8 mars 2020. En septembre dernier, un rapport publié par des groupes syndicaux et de défense des droits de l’homme estimait que 50 millions de personnes vivaient dans «l’esclavage moderne» – 28 millions dans le travail forcé et 22 millions de mariages forcés – fin 2021. (KM Chaudhry/Associated Press)

La société australienne Walk Free a déclaré que son rapport de 172 pages et ses estimations de l’esclavage mondial dans 160 pays s’appuient sur des milliers d’entretiens avec des survivants recueillis par le biais d’enquêtes auprès des ménages représentatives au niveau national et de ses évaluations de la vulnérabilité d’une nation.

Il a déclaré que l’augmentation de près de 10 millions de personnes forcées de travailler ou de se marier reflète l’impact des crises qui s’aggravent – « des conflits armés plus complexes, une dégradation généralisée de l’environnement, des atteintes à la démocratie dans de nombreux pays, un recul mondial des droits des femmes et les impacts économiques et sociaux de la pandémie de COVID-19. »

Ces facteurs ont considérablement perturbé l’éducation et l’emploi, entraînant une augmentation de l’extrême pauvreté et des migrations forcées et dangereuses, « qui, ensemble, augmentent le risque de toutes les formes d’esclavage moderne », indique le rapport.

Les pays où la prévalence de l’esclavage moderne était la plus élevée à la fin de 2021 étaient la Corée du Nord, l’Érythrée, la Mauritanie, l’Arabie saoudite et la Turquie, a-t-il précisé.

Travail des enfants dans la production de cacao

Le rapport souligne que le travail forcé se produit dans de nombreux secteurs et à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Il a cité les demandes de mode rapide et de fruits de mer comme stimulant le travail forcé qui était profondément caché dans ces industries, tandis que « les pires formes de travail des enfants sont utilisées pour cultiver et récolter les fèves de cacao qui finissent dans le chocolat ».

Un policier arrête un enfant surpris en train de sécher du cacao au soleil dans le village d’Opouyo dans la région de Soubré en Côte d’Ivoire, le 7 mai 2021, lors d’une opération d’enlèvement d’enfants travaillant dans des plantations de cacao, un fléau dénoncé par ONG internationales depuis 20 ans. (Sia Kambou/AFP/Getty Images)

Et tandis que le Royaume-Uni, l’Australie, les Pays-Bas, le Portugal et les États-Unis étaient connus pour avoir des réponses gouvernementales fortes pour lutter contre l’esclavage, le rapport indique que ces améliorations étaient moins nombreuses et plus faibles que nécessaire.

« La plupart des gouvernements du G20 ne font toujours pas assez pour s’assurer que l’esclavage moderne n’est pas impliqué dans la production de biens importés dans leur pays et dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises avec lesquelles ils font affaire », a-t-il déclaré.

En 2015, l’un des objectifs de l’ONU adopté par les dirigeants mondiaux était de mettre fin à l’esclavage moderne, au travail forcé et à la traite des êtres humains d’ici 2030. Mais Walk Free a déclaré que l’augmentation significative du nombre de personnes vivant dans l’esclavage moderne et la stagnation de l’action gouvernementale soulignent que cet objectif est encore plus loin d’être atteint.

« Walk Free appelle les gouvernements du monde entier à intensifier leurs efforts pour mettre fin à l’esclavage moderne sur leurs côtes et dans leurs chaînes d’approvisionnement », a déclaré Forrest, directeur de la fondation. « Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de volonté politique. »