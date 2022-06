Les pays du G-7 vont annoncer l’interdiction d’importer de l’or russe

Les dirigeants des pays du G-7 annonceront une interdiction des importations d’or russe pour l’invasion non provoquée de l’Ukraine par Moscou, a confirmé dimanche matin le président américain Joe Biden.

Alors que les dirigeants se réunissaient à Munich, en Allemagne, pour le dernier sommet du G-7, Biden s’est adressé à Twitter pour confirmer rapports antérieurs d’une interdiction imminente.

“Les États-Unis ont imposé des coûts sans précédent à Poutine pour lui refuser les revenus dont il a besoin pour financer sa guerre contre l’Ukraine”, a-t-il déclaré dimanche matin.

“Ensemble, le G7 annoncera que nous interdirons l’importation d’or russe, une exportation majeure qui rapporte des dizaines de milliards de dollars à la Russie.”

Cette décision s’ajouterait à une série de sanctions punitives imposées par l’Occident à la Russie depuis le début de son attaque contre l’Ukraine le 24 février.

Les sanctions visaient à écraser l’économie russe et comprenaient des interdictions ou des restrictions sur les importations de pétrole et de gaz et le commerce avec des banques et des particuliers russes. En effet, les États-Unis, le Canada et leurs alliés européens ont convenu en février de retirer les principales banques russes du système de messagerie interbancaire SWIFT, coupant ainsi le pays d’une grande partie du système financier mondial.