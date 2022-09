Les pays du G-7 soutiennent le plan de plafonnement des prix du pétrole russe

Les pays riches du Groupe des Sept ont convenu vendredi d’un plan visant à mettre en œuvre un mécanisme de plafonnement des prix sur les exportations de pétrole russe, cherchant à réduire la capacité du Kremlin à financer sa guerre en Ukraine et à mieux protéger les consommateurs face à la flambée des prix de l’énergie.

Ministres des finances représentant les pays du G-7 a dit dans une déclaration commune, ils ont reconnu que, pour l’Union européenne, l’unanimité au sein du bloc des 27 nations est requise.

“Nous visons à aligner la mise en œuvre sur le calendrier des mesures connexes dans le cadre du sixième paquet de sanctions de l’UE”, ont-ils déclaré.

Le prix plafond initial serait fixé “à un niveau basé sur une gamme d’intrants techniques”.

La déclaration du G-7 a ajouté que l’efficacité et l’impact du plafonnement des prix seraient étroitement surveillés et réexaminés si nécessaire. Le G-7 est composé des États-Unis, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et du Japon.