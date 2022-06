Les pays du G-7 risquent de voir la Russie fermer davantage de gaz

“La coupure totale des approvisionnements russes entraînerait un rationnement du gaz au moins à court terme”, a-t-il déclaré. “Les approvisionnements russes seraient partiellement compensés par l’augmentation des importations de GNL, l’augmentation des approvisionnements en provenance de Norvège et d’Algérie, le passage du carburant au charbon et les mesures de conservation”, a ajouté Schott.

“La Russie a déjà considérablement réduit le gaz acheminé vers l’Allemagne et via l’Ukraine, il n’est donc pas inconcevable de fermer les gazoducs. La Russie vend également du GNL à l’Europe, mais pas tant que ça”, a-t-il déclaré dans un e-mail après l’entretien.

“Le G-7 doit se préparer à un arrêt du gaz. Le G-7 peut faire face à une réduction du pétrole. Il y a d’autres approvisionnements qui pourraient être obtenus dans le monde, mais le gaz pourrait être coupé et cela aurait des conséquences “, a déclaré Jeffrey Schott, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics, à CNBC lundi.

Ses commentaires sont intervenus alors que les dirigeants des pays les plus riches du G-7 se réunissaient à Munich, en Allemagne, pour leur dernier sommet.

Alors que la pression mondiale continue de s’accumuler sur la Russie à cause de son assaut contre l’Ukraine, l’Europe est confrontée à “une situation très difficile”, a déclaré lundi Schott à “Street Signs Asia” de CNBC.

“Ils jouent pour gagner du temps. Plus il y a d’hostilité contre la Russie, plus Poutine menace et agit peut-être pour couper plus de gaz à l’Europe. Je vois que cela arrivera plus tôt que tard”, a-t-il ajouté.