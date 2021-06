Les pays du G-7 concluent un accord historique sur la réforme fiscale mondiale

Le chancelier de l’Échiquier britannique Rishi Sunak (de gauche à droite), la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva et la ministre des Finances du Canada Chrystia Freeland discutant le premier jour de la réunion du Groupe des sept ministres des Finances à Lancaster House à Londres le 4 juin 2021.

Le président Joe Biden et son administration avaient initialement suggéré un taux d’imposition mondial minimum de 21% pour tenter de mettre fin à un nivellement par le bas entre différents pays pour attirer les entreprises internationales. Cependant, après d’âpres négociations, un compromis a été atteint à plus de 15 %.

« Le G7 a également accepté le principe d’un impôt minimum mondial sur les sociétés pour les grandes entreprises d’au moins 15 %, opéré pays par pays – créant des règles du jeu plus équitables pour les entreprises britanniques et réprimant l’évasion fiscale », a-t-il déclaré. ajoutée.

« Selon les principes des réformes historiques, les plus grandes entreprises mondiales avec des marges bénéficiaires d’au moins 10 % seront visées – avec 20 % de tout bénéfice supérieur à la marge de 10 % réaffectés, puis soumis à l’impôt dans les pays où ils réalisent des ventes. « , a-t-il déclaré dans une série de tweets.

« Je suis ravi d’annoncer que les ministres des Finances du G-7 sont parvenus aujourd’hui, après des années de discussions, à un accord historique pour réformer le système fiscal mondial, pour l’adapter à l’ère numérique mondiale – et surtout pour s’assurer qu’il est juste afin que les bonnes entreprises paient le bon impôt aux bons endroits », a annoncé samedi le ministre britannique des Finances Rishi Sunak dans une déclaration vidéo.

LONDRES — Les ministres des Finances des économies les plus avancées, connus sous le nom de Groupe des Sept, ont soutenu une proposition américaine qui demande aux entreprises du monde entier de payer au moins 15 % d’impôt sur leurs revenus.

La question peut également être controversée au sein de l’Union européenne, où divers États membres appliquent différents taux d’imposition des sociétés et peuvent ainsi attirer de grandes entreprises. Le taux d’imposition de l’Irlande, par exemple, est de 12,5%, tandis que celui de la France peut atteindre 31%.

S’exprimant en avril, le ministre irlandais des Finances Paschal Donohoe a déclaré que les petites nations devraient être autorisées à avoir des taux d’imposition plus bas étant donné qu’elles n’ont pas la même capacité d’échelle que les grandes économies, a rapporté le journal britannique Guardian.

Les économies les plus puissantes du monde sont en désaccord sur la fiscalité depuis un certain temps, en particulier à la suite de projets visant à taxer davantage les géants du numérique. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, se sont opposés avec véhémence aux initiatives de taxe numérique dans différents pays et ont menacé d’imposer des tarifs commerciaux.