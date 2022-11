Les pays du G-20 condamnent l’invasion russe de l’Ukraine sous le regard de Lavrov

Les pays du G-20 publieront mardi une déclaration commune condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, affirmant que “l’ère d’aujourd’hui ne doit pas être celle de la guerre”.

Les dirigeants des plus grandes économies du monde sont réunis en Indonésie cette semaine. Les tensions suscitées par l’assaut de la Russie en Ukraine ont soulevé des questions quant à leur capacité à s’unir sur ce qui est l’un des problèmes les plus urgents au monde, la Russie étant membre du groupe G-20. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, participe au sommet.

“La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu’elle causait d’immenses souffrances humaines et exacerbait les fragilités existantes de l’économie mondiale – limitant la croissance, augmentant l’inflation, perturbant les chaînes d’approvisionnement, augmentant l’insécurité énergétique et alimentaire et augmentant les risques pour la stabilité financière”, a déclaré le déclaration conjointe dira, selon un projet de document vu par CNBC.

Le communiqué a été approuvé par les plus hauts fonctionnaires de tous les pays du G-20 et devrait être approuvé par les chefs d’État plus tard mardi. Au moment d’écrire ces lignes, il n’était pas clair si la Chine faisait partie des nations condamnant la guerre de la Russie en Ukraine.

“Il y avait d’autres points de vue et différentes évaluations de la situation et des sanctions”, indique également le communiqué, reconnaissant les divergences d’opinion.

La Russie a qualifié son invasion de l’Ukraine d'”opération spéciale” visant à “démilitariser” son voisin.

La déclaration conjointe de mardi a également déclaré que “la résolution pacifique des conflits, les efforts pour résoudre les crises, ainsi que la diplomatie et le dialogue, sont vitaux. L’ère d’aujourd’hui ne doit pas être celle de la guerre”.